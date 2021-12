Se, come ricorda la Cnbc, Alphabet è stata la migliore delle Big Tech a Wall Street nel 2021, Amazon.com, che invece è stata la peggiore tra i colossi tecnologici a stelle e strisce, potrebbe essere la scommessa vincente per il 2022. Per lo meno è una delle dieci Top Pick di Barron's per l'anno che è alle porte. E non senza ragione. Tornando alle altre, il titolo della holding di Google ha chiuso con un rialzo dello 0,27% lunedì al Nasdaq, portando a oltre il 71% il suo guadagno nell'intero 2021. Per Alphabet si tratta della migliore performance dal 2009, quando ancora il colosso di Mountain View non si chiamava Alphabet.

Alphabet migliore Big Tech del 2021. Amazon la scommessa 2022

La seconda migliore Big Tech del 2021 è stata Microsoft (57% il progresso), seguita da Apple (apprezzatasi di poco meno del 40%). Microsoft e Apple sono state rispettivamente prima e seconda migliori performer del Dow Jones Industrial Average lunedì (2,32% e 2,30% i guadagni registrati dai due colossi). Facebook, ovvero Meta Platforms, è in rialzo finora di quasi il 29% quest'anno mentre molto distanziata è Amazon, la cui crescita si è fermata a poco più del 6% (lunedì il titolo ha perso lo 0,82% al Nasdaq).

Amazon peggiore Big Tech nel 2021 diventerà la scommessa 2022?

Perché scommettere su Amazon dunque? La prima peculiarità del colosso di Seattle è il suo dominio in due distinti settori. Come ricorda Barron's, Amazon ha il 40% del mercato dell'e-commerce Usa (e nel resto del mondo non è messa molto peggio) e circa la metà dell'assai più profittevole comparto del cloud computing, attraverso la sussidiaria Amazon Web Services (Aws). Non solo: circa 85 milioni di famiglie americane sono iscritte ai servizi Prime. L'azione Amazon è tutt'altro che a buon mercato, scambiando poco sotto i 3.400 dollari (pari a un multiplo di 66 volte gli utili previsti per il 2022) ma vanta prospettive senza pari tra le Big Tech.

Amazon una scommessa per il 2022. Attenzione a spin-off di Aws

Mark Mahaney, analista di Evercore, prevede una crescita degli utili superiori al 20% annuo e margini in aumento per i prossimi due o tre anni. Mahaney ha giudizio outperform (equivalente del buy) su Amazon, e un prezzo obiettivo di 4.300 dollari. E il suo focus è proprio sul cloud: Aws vanta oltre 60 miliardi di dollari di ricavi l'anno e su tali basi potrebbe valere da sola 1.000 miliardi di dollari a Wall Street. Il che significa che con una capitalizzazione di poco superiore ai 1.700 miliardi, tutto il rimanente business di business (retail, on e offline, advertising, media, logistica) varrebbe solo 700 miliardi? Attenzione poi alle sorprese: il 2022 potrebbe portare proprio uno spin-off per Aws e il tanto atteso split azionario. (Raffaele Rovati)