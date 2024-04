Al pari di quanto accade per il Ftse Mib, la seduta odierna sta imponendo una battuta d’arresto anche per Amplifon.

Amplifon cala dopo due sedute in rialzo

Il titolo viene da due sessioni consecutive in rialzo e dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale ieri, mostra un andamento debole oggi.

Mentre scriviamo, Amplifon passa di mano a 31,65 euro, con un calo dello 0,22% e oltre 130mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultim 30 giorni pari a circa 550mila.

Amplifon: nuova operazione di M&A negli USA

Amplifon resta sotto la lente dopo che la società ha annunciato ieri mattina una piccola acquisizione negli Stati Uniti, acquistando due società di proprietà di un franchisee che gestisce 35 negozi in Pennsylvania e genera circa 20 milioni di dollari di ricavi. Il prezzo non è stato reso noto, ma gli analisti di Equita SIM immaginano sia in area 20-25 milioni di euro.

L’operazione è coerente con l’obiettivo dell’azienda di espandere la presenza in Nord America, anche attraverso l’aumento dei negozi a gestione diretta.

Amplifon gestisce ora 400 negozi a gestione diretta e 1.200 negozi in franchising negli Stati Uniti.

Amplifon: il commento e la strategia di Equita SIM

Il ritmo delle operazioni di bolt-on M&A realizzate da Amplifon in questo inizio anno sembra più rapido del previsto, con il primo trimestre probabilmente già in area 60 milioni di euro e il nuovo deal che dovrebbe spingere l’esborso ad almeno 80 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni incorporati dagli analisti per il 20024.

Potrebbe quindi emergere un’indicazione più forte sull’anno dalla call del primo trimestre di quest’anno, prevista per il 6 maggio, relativamente agli investimenti in bolt-on.

In termini di contributo alle vendite, gli analisti di Equita SIM fanno sapere che loro incorporano un rialzo del 3,3% sul 2024, che è un po’ più del target aziendale.

Nessuna modifica è intanto apportata al giudizio espresso dalla SIM milanese che su Amplifon mantiene invariata la sua view improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 33 euro.

Amplifon: Jefferies dice buy

A scommettere sul titolo è Jefferies che da una parte oggi ha reiterato l’invito ad acquistare, con una raccomandazione “buy” appunto e dall’altra ha ribadito il target price a 39 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 23% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Entrambe le indicazioni sono state confermate dopo che Amplifon ha portato a termine l’acquisizione di Hearing Instruments e Precision Hearing Aid, due aziende di proprietà di uno dei principali franchisee di Miracle-Ear a cui fanno capo circa 35 negozi negli Stati Uniti.

Gli analisti parlano di una transazione che ben si adatta alla strategia di Amplifon sull’opposta sponda dell’Atlantico, in quanto il gruppo italiano vuole proseguire lungo la strada della conversione dei negozi a gestione indiretta con quelli controllati direttamente.