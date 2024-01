Amplifon si rafforza negli Stati Uniti. La view dei broker

Amplifon sotto la lente delle banche d’affari dopo che la società ha annunciato l’acquisizione del business di Miracle-Ear in USA.

A dispetto dell’andamento negativo del Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in positivo per Amplifon, che risale la china dopo due sessioni consecutive in calo.

Amplifon risale dopo due cali di fila

Il titolo, dopo aver ceduto un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, ha imboccato da subito la via dei guadagni oggi.

Anche se in frenata dai top intraday segnati a 30,08 euro, il titolo si conferma in territorio positivo e negli ultimi minuti si presenta a 29,47 euro, con un vantaggio dello 0,51% e oltre 200mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 600mila.

Amplifon acquisisce uno dei principali franchisee di Miracle Ear

Il titolo guadagna terreno dopo che Amplifon ha reso noto di aver completato l’acquisizione del business di uno dei principali franchisee di Miracle-Ear negli Stati Uniti, il più grande mercato al mondo.

Il network acquisito, facente capo a tre diverse aziende, Hearing Pro, Las Davis Enterprises e MiracleEar Centers of Arkansas, comprende circa 50 punti vendita localizzati in quattro stati, Arkansas, Kansas, Illinois e Missouri, con un fatturato annuale di circa 20 milioni di dollari e circa 85 dipendenti.

Miracle-Ear è il marchio attraverso il quale Amplifon opera nel mercato retail degli Stati Uniti, tramite negozi diretti e in franchising.

L’acquisizione è in linea con la strategia di Amplifon volta a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel principale mercato al mondo.

In seguito a questa acquisizione, il network Miracle-Ear raggiunge circa 350 punti vendita diretti, che si aggiungono agli oltre 1.200 negozi in franchising. Complessivamente, le Americhe hanno generato ricavi per circa 400 milioni di euro nel 2022, circa il 20% del totale del gruppo Amplifon, tramite oltre 1.800 punti vendita.

Secondo gli analisti di Jefferies, l’acquisto da parte di Amplifon di circa 50 negozi che fatturano 20 milioni di dollari all’anno, rientra perfettamente nella strategia del gruppo di rafforzare il posizionamento nel settore.

Da un punto di vista della marginalità, secondo Jefferies, il modello in franchising è più interessante, ma in termini assoluti il controllo diretto è meglio, in quanto permette ad Amplifon di captare una porzione maggiore della catena di valore.

Non camiba intanto la view degli analisti che sul titolo mantengono invariata la strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 33 euro.

Amplifon: la view di Banca Akros

A puntare su Amplifon è anche Banca Akros che oggi ha reiterato l’indicazione di accumularlo in portafoglio, con un target price a 31 euro.

Commentando le ultime notizie diffuse dalla società, gli analisti evidenziano che il fatturato americano è rilevante, perchè consente di bilanciare i rallentamenti sul mercato europeo.