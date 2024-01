Ftse Mib: il titolo che corre di più oggi. Che succede?

Tra le blue chip oggi una scatta in avanti e distanzia le altre, grazie alla promozione di una banca d’affari. Di chi si tratta?

A Piazza Affari questa prima seduta della nuova settimana prosegue in calo per il Ftse Mib che, dopo aver tentato di salire nelle battute iniziali, ha cambiato direzione di marcia, viaggia al momento in calo dello 0,33%.

Amplifon scatta in avanti sul Ftse Mib

Diverse le blue chip che salgono in controtendenza e tra le altre segnaliamo in particolare Amplifon, che sfoggia un bel rally e conquista la prima posizione nel paniere di riferimento.

Il titolo venerdì scorso aveva ritrovato il segno più, chiudendo in rialzo dello 0,2% dopo ben otto sedute consecutive in rialzo, e oggi allunga con decisione il passo.

Negli ultimi minuti Amplifon viene fotografato a 31,52 euro, con un progresso del 3,14% e oltre 330mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 600mila.

Amplifon: Morgan Stanley alza rating e target price

Amplifon oggi scatta in avanti sulla scia delle buone notizie arrivate da Morgan Stanley che ha riservato una doppia promozione al titolo.

Da una parte gli analisti hanno migliorato il giudizio, con un cambio di strategia da “equalweight” a “overweight” e dall’altra hanno incrementato il prezzo obiettivo da 30 a 35 euro, valore che offre un margine di potenziale upside di circa l’11% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La banca statunitense è diventata più ottimista su Amplifon e si aspetta che il titolo sovraperformi il settore medtech europeo, visto che storicamente ha mostrato una migliore resilienza dell’utile per azione rispetto al comparto, senza dimenticare che il gruppo ha mostrato un margine lordo e un Ebit margin notevoli.

Amplifon: le attese per il 2024. Focus su M&A e valutazione

Per il 2024, gli esperti di Morgan Stanley si aspettano una crescita dell’eps quest’anno, dopo una ripresa guidata dai multipli nel 2023, quando gli utili del settore hanno subìto un ribilanciamento a causa di inflazione, prezzi dell’energia, misure anticorruzione della Cina, comparazioni post-Covid e debolezza dei consumi.

La banca USA ritiene che la valutazione del settore sia buona, ma non particolarmente irresistibile.

Nel caso particolare di Amplifon, gli analisti ricordano che l’M&A ha avuto un ruolo di rilievo nella storia di crescita del gruppo, aggiungendo che la forte generazione di free cash flow sostiene l'ulteriore deleveraging e spazio per ulteriore M&A.

Infine, gli analisti di Morgan Stanley fanno notare che la valutazione di Amplifon si è riportata nel mezzo del range storico e nella parte bassa del range a cinque anni, confermandosi al momento interessante.