Amplifon estende il rally. Focus su piano di sostenibilità

Nuova chiusura in buon rialzo per Amplifon che già ieri si era messo in evidenza a Piazza Affari.

Amplifon estende il rally della vigilia

Il titolo infatti ieri ha inaugurato la nuova settimana con un rally di oltre quattro punti percentuali e oggi ha guadagnato ancora terreno.

A fine sessione Amplifon si è fermato a 34,02 euro, con un rialzo del 2,62% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 900mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 500mila.

Amplifon: nuovo piano di sostenibilità

Il titolo anche oggi si è spinto in avanti all’indomani dell’annuncio del nuovo piano di sostenibilità “Listening Ahead”, che si compone di 20 nuovi targets in quattro aree, Prodotti & Servizi, Persone, Comunità ed Etica, con orizzonte al 2026, 2028 e 2030.

Amplifon: la view di Mediobanca Research

Sulla scia della novità annunciata ieri da Amplifon, gli analisti di Mediobanca Research hanno deciso di confermare la raccomandazione “neutral” sul titolo, con un prezzo obiettivo a 32 euro.

Amplifon: il giudizio di Banca Akros

A scommettere sul titolo è Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad accumularlo in portafoglio, con un target price a 35,5 euro.

Secondo gli analisti, il nuovo piano di Amplifon conferma la piena attenzione del gruppo alle tematiche e agli obiettivi Esg, che sono pienamente integrati nella strategia di crescita.