La prima seduta della settimana ha visto scattare il semafoto sul rosso per Amplifon che ha rivisto il segno meno dopo due giornate consecutive in salita.

Lasciatasi alle spalle la sessione di venerdì con un rialzo di oltre due punti percentuali, il titolo ieri ha tentato timidamente di spingersi ancora in avanti, fallendo però nel suo intento.

A fine giornata Amplifon si è fermato a 29,8 euro, con un calo dello 0,2% e oltre 200mila azioni passate di mano, contro la media egli ultimi 30 giorni pari a circa 550mila.

Il titolo ieri si è mosso in controtendenza rispetto al Ftse Mib, con l'attenzione del mercato già rivolta all'appuntamento in agenda prima di fine mese.

Amplifon: Equita SIM rivede le stime prima dei conti del 2° trimestre

La data da cerchiare sul calendario è quella del 29 luglio, giorno in cui Amplifon presenterà i conti del secondo trimestre.

In vista di tale evento gli analisti di Equita SIM hanno deciso di ridurre del 2% le stime di eps riferite all'anno in corso e al prossimo.

Gli esperti spiegano di aver aggiornato le stime alla luce dei dati di mercato che evidenziano una tenuta degli USA, circa -1%, una flessione dell’APAC (Asia-Pacifico) intorno al -5% per via di chiusure in Cina e flessione in Australia e Nuova Zelanda causa Covid, il cambio regolatorio in Francia e una performance in moderata crescita nel resto dell'EMEA.

A fronte di una stima di crescita del mercato globale intorno al -3%, gli analisti di Equita SIM si aspettano che Amplifon possa sovraperformare e chiudere con un organico sostanzialmente flat, guidato dalla resilienza delle Americhe (+0.5% atteso nonostante il confronto molto sfidante con lo stesso trimestre del 2021, da una contenuta crescita in EMEA e da una moderata flessione in APAC.

Amplifon: le attese sulla trimestrale

Includendo forex ed M&A, gli analisti stimano ricavi per 543 milioni di euro, in rialzo dell'8% anno su anno.

Gli esperti stimano un’ottima resilienza dei margini, con un EBITDA adjusted atteso in rialzo dell'8% e con margine a +10 punti base), nonostante la modesta crescita organica, alla luce degli extra-investimenti sostenuti dal gruppo nei trimestri precedenti.

Questi secondo gli analisti lasciano spazio per consegnare margini in crescita sull’anno anche con una minore crescita organica dei ricavi e con forti investimenti di marketing nell'area Asia-Pacifico.

Gli esperti stimano un debito netto in crescita trimestre su trimestre a -895 milioni di euro, per effetto di dividendi e buy-back e con free cash flow nella prima metà dell'anno sui livelli del primo semestre del 2021.

Amplifon: le stime sul 2022-2023

Sull’anno, Equita SIM ha rivisto le stime perché ritiene che la crescita organica, in un contesto economico più sfidante, possa portarsi in area una singola cifra media sul 2022-23, nell'ordine del 4,4%-4,7% rispetto al 6,4-7,6% precedentemente atteso.

Gli analisti restano più fiduciosi sullo spazio di crescita dei margini. Questo scenario, li porta a ridurre le stime di ricavi dell'1% e del 2% sul 2022-2023, con una revisione organica del 2%/2,4% parzialmente compensata da forex, dell'1,5% come EBITDA adjusted e -2% come EPS adjusted a 1,04-1,16 euro.

Gli esperti di Equita SIM fanno sapere che le loro stime si posizionano il 2% sotto consensus sul 2023.

La SIM milanese riduce il multiplo target da 35 a 30 volte, alla luce del rialzo dei tassi e del rallentamento organico, tagliando la valutazione obiettivo da 41 a 35 euro, con un rating "hold" invariato.