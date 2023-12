Amplifon: la corsa continua. Ecco cosa alimenta i buy

L’andamento opaco del Ftse Mib, che al momento si mantiene a ridosso della parità in attesa di spunti dalla Fed questa, non condiziona in alcun modo la seduta di Amplifon.

Amplifon in rally: la corsa continua

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un vantaggio di due punti e mezzo percentuali, oggi sale per la quarta giornata di fila, riuscendo a fare meglio oggi.

Negli ultimi minuti Amplifon viene fotografato a 30,71 euro, con un rally del 4,28% alimentato da volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 1 milione di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 700mila.

Il titolo porta avanti la sua corsa al rialzo a Piazza Affari e oggi conquista la prima posizione nel paniere delle blue chip, sulla scia delle ultime novità.

Amplifon entra in Uruguay

Amplifon ha reso noto di aver sottoscritto un accordo vincolante che permetterà alla società di entrare in Uruguay, grazie all’acquisizione del gruppo Audical, il principale operatore nazionale nel settore dell’hearing care.

La rete Audical, con i marchi Audical e Centro Auditivo, è composta da 25 punti vendita diretti e vari distributori presenti su tutto il territorio, ha un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro, in continua crescita negli ultimi anni, e circa 130 dipendenti e collaboratori.

Il gruppo Audical, azienda a controllo familiare attiva dal 1996, è da tempo leader di mercato in Uruguay, paese di 3,5 milioni di abitanti con un’economia dinamica e in crescita e un settore dell’hearing care con tassi di penetrazione e crescita interessanti. Con l’entrata in Uruguay salgono a 26 i paesi nei quali opera Amplifon nel mondo, per un totale di oltre 9.500 punti vendita.

Nelle Americhe, il Gruppo Amplifon è già attivo in sei stati dell’America Latina (Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico e Panama) con il marchio Gaes, oltre che negli Stati Uniti e in Canada, i due principali mercati dell’area.

Commentando le ultime novità annunciate da Amplifon, gli esperti di Intermonte evidenziano che si tratta di una piccola acquisizione per il gruppo in un Paese con un buon potenziale di crescita.

Intanto il mercato sta apprezzando e non poco la penetrazione del mercato uruguaiano, premiando con numerosi acquisti il titolo.