A Piazza Affari prosegue il buon momento per Amplifon che anche oggi ha catalizzato gli acquisti, salendo per la quarta seduta consecutiva.

Il titolo ieri ha messo a segno un rally di oltre quattro punti e mezzo percentuali e anche oggi si è spinto in avanti, ma a un ritmo meno vivace.

Amplifon ha terminato le contrattazioni a 33,85 euro, con un rialzo del 2,58% e volumi di scambio vivaci visto che sono transitate sul mercato oltre 850mila azioni contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 600mila.

Amplifon: i conti del primo trimestre

Amplifon ha continuato a calamitare l’interesse degli acquirenti dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre.

Il periodo in questione si è chiuso con ricavi pari a 573,1 milioni di euro, in rialzo del 6,1%, mentre l’utile netto è aumentato da 34,89 a 35,67 milioni di euro.

Il margine operativo lordo ha evidenziato un incremento del 10,7% a 136,79 milioni di euro, mentre l’indebitamento netto è cresciuto da 852,13 a 883,31 milioni di euro.

Nel complesso, il management di Amplifon ha confermato la guidance di crescita della top-line a una singola cifra alta e del margine EBITDA di 60 punti base, ma è sembrato più fiducioso e ha indicato di voler attendere il secondo trimestre per verificare se ci saranno spazi di revisione al rialzo sui target dell’intero anno.

Amplifon: il commento di Equita SIM

Equita SIM parla di un buon set di risultati per Amplifon, con una solida performance organica e una marginalità superiore alle sue attese.

Gli analisti hanno rivisto le stime per il 2024-2026, tenendo conto di un andamento organico più positivo alla luce del perdurare della solida performance delle Americhe e della normalizzazione in EMEA.

Gli esperti hanno inoltre incrementato il contributo di M&A bolt-on per il 2025, insieme al cash-out di M&A.

L’impatto è parzialmente mitigato a livello eps adjusted dall’aumento di D&A e oneri finanziari, che portano a un aumento dell’1% per il 2024 e del 3% per il 2025.

Sulle loro nuove stime, gli analisti della SIM milanese alzano marginalmente la valutazione a 34 euro, con una raccomandazione “hold” invariata.

Amplifon: cauti i giudizi di Intesa Sanpaolo e Mediobanca

Lo stesso rating è stato reiterato da Intesa Sanpaolo, con un target price incrementato da 29,8 a 30,8 euro, sulla scia della trimestrale leggermente superiore alle aspettative.

Alla luce dei conti, gli analisti hanno alzato le stime di eps del 2,3% per l’anno in corso, del 2,1% per il prossimo e del 2,7% per il 2026.

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research che sul titolo hanno una raccomandazione “neutral”, con un fair value ritoccato da 32 a 33 euro, dopo una partenza d’anno molto solida, con risultati sostanzialmente in linea con le attese.

Amplifon: bullish la view di BofA e di Banca Akros

A puntare su Amplifon è Bank of America che da una parte invita ad acquistare e dall’altra aumenta il prezzo obiettivo da 40 a 42 euro.

Si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di Banca Akros che consiglia di accumulare il titolo in portafoglio, con un target price che passa da 35,5 a 37,2 euro, dopo aver rivisto la stima di Ebitda margin 2024 del 24,7% al 24,8%.