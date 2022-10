Anima Holding in controtendenza a Piazza Affari: in rialzo per la quarta seduta di fila con alcune indiscrezioni. Che succede?

In una giornata segnata dalle vendite che colpiscono i principali indici a Piazza Affari, non si arresta la corsa di Anima Holding che anche oggi si spinge in avanti.

Anima Holding corre ancora: quarta seduta in rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally del 4,5%, identico a quello della vigilia, oggi sale per la quarta giornata di fila.

Anima Holding, pur avendo già ritracciato dal top intraday toccato a 3,434 euro, si mantiene in positivo, presentandosi negli ultimi minuti a 3,256 euro, con un vantaggio dell'1,75%.

Vivaci i volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 1,2 milioni di azioni, il doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 600mila.

Anima Holding: Tesoro punta a incrementare la sua partecipazione

Anima Holding scatta ancora in avanti sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa che secondo gli analisti fanno aumentare l'appeal speculativo.

Secondo fonti riportate da Reuters, il Tesoro starebbe cercando di aumentare la propria partecipazione in Anima Holding attraverso Poste Italiane, controllata a sua volta dallo Stato, con una quota del 35% in mano a CDP, mentre il 29,3% in capo al MEF.

L'obiettivo è quello di difendere la società da una potenziale offerta estera per l’asset manager.

Anima: focus su mossa Amundi AM e aumento di capitale di Bca MPS

L’investimento di Amundi Asset Management funds a maggio, con una partecipazione del 5,1%, avvenuta un mese dopo che Credit Agricole, principale azionista di Amundi con una partecipazione del 69% circa, era diventato il maggior azionista di Banco BPM, con una partecipazione del 9,2%, aveva infatti suscitato preoccupazioni in Italia per potenziali piani di espansione del gruppo bancario francese.

Secondo fonti riportate nell’articolo, una potenziale offerta estera per Anima Holding è stata discussa in un incontro tra i rappresentati di Anima stessa e i funzionari del Tesoro durante l’estate.

Inoltre, l’esortazione dell’Italia a far partecipare Anima all’aumento di capitale di Banca Monte Paschi per 2,5 miliardi di euro, secondo quanto riferito, fa parte degli sforzi più ampi dello Stato per preservare l’indipendenza dell'istituto senese.

Poste Italiane è il secondo azionista di Anima Holding con una partecipazione dell’11%, dopo Banco BPM che possiede il 20,6% del capitale.

Anima Holding: gli analisti commentano i rumor

Secondo Equita SIM, la notizia riportata da Reuters sottolinea che il Governo vuole che Anima Holding resti italiana attraverso un aumento della partecipazione di Poste Italiane, e spingendo secondo gli analisti verso una soluzione sull’aumento di capitale di Banca Monte Paschi, relativamente al quale Anima sta negoziando un intervento nell’operazione a fronte di un rafforzamento della partnership.

A questi prezzi, a detta di Equita SIM, Anima Holding non sconta scenari speculativi, anche per le forti incertezze legate all’accordo distributivo con Banca Monte Paschi.

Anima Holding: per Equita SIM resta un buon affare

Gli analisti restano costruttivi sul titolo e continuano a ritenere che un eventuale coinvolgimento di Anima Holding nell’aumento di capitale di Banca Monte Paschi sia strettamente legato ad un rafforzamento della partnership, che può tradursi, ad esempio, in un’estensione della durata, in un rafforzamento delle garanzie ecc.

Inoltre, il suddetto coinvolgimento avrebbe il vantaggio di rafforzare il posizionamento di Anima Holding in ottica di consolidamento del settore bancario.

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM che sul titolo ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 4,7 euro.