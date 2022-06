Conclusione negativa ieri per Anima Holding che ha vissuto una seduta sostanzialmente speculare a quella della vigilia.

Anima Holding torna indietro dopo il buon rialzo della vigilia

Dopo aver avviato la settimana con un rialzo di poco inferiore a due punti percentuali, il titolo ieri ha perso terreno.

A fine sedute Anima Holding è stato fotografato a 4,344 euro, con una flessione dell'1,63% e oltre 800mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,5 milioni.

Anima Holding: i dati sulla raccolta netta a maggio

Il titolo ha perso terreno dopo che la società ha diffuso i dati relativi alla raccolta netta che a maggio, ad esclusione delle deleghe assicurative di Ramo I, è stata positiva per 16 milioni di euro.

La raccolta da inizio anno è pari a 1,13 miliardi di euro, rispetto a una stima di Equita SIM su tutto il 2022 di circa 1,75 miliardi di euro.

A fine maggio le masse gestite totali sono pari a circa 188 miliardi di euro, mentre quelle amministrate ex-Ramo I si attestano a 103,3 miliardi di euro, in calo dell'1% rispetto al mese precedente e circa il 6% contro il dato di fine 2021, mentre la variazione anno su anno è positiva nell'ordine del 3%.

Anima Holding: il commento dell'AD

Commentando i dati diffusi da Anima Holding, il CEO Alessandro Melzil d'Eril ha dichiarato: "Il mese di maggio chiude con un dato di raccolta positivo in un contesto macro decisamente sfidante, caratterizzato da un newsflow negativo che condiziona, nel breve termine, le decisioni di investimento della clientela, ma che non va ad inficiare un trend di medio-lungo termine che rimane positivo, anche per il perdurare delle tensioni inflattive che costituiscono un ulteriore aggravio del costo opportunità del mantenere la liquidità sui conti correnti".

Anima Holding: la view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che il contesto macro di maggio è stato decisamente sfidante, e questo si è riflesso in una raccolta non particolarmente brillante per Anima Holding.

Gli esperti fanno notare che il titolo sta trattando con un multiplo prezzo-utili adjusted 2022 pari a 9,3 volte, o 10,2 volte ex-performance fees.

Resta immutata la strategia bullish di Equita SIM che su Anima Holding ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 5,1 euro.

Anima Holding al vaglio di Mediobanca, di Bca Akros e di Intesa

A puntare sul titolo è anche Mediobanca Securities che ieri ha reiterato il rating "outperform", con un target price a 4,8 euro, dopo la raccolta netta di maggio che ha mostrato un saldo pari a 16 milioni di euro.

Per i colleghi di Banca Akros la raccolta realizzata da Anima Holding il mese scorso è stata inferiore alle stime, ma in ogni caso positiva e coerente con le stime degli analisti per l'intero 2022 malgrado il contesto politico.

Ribadita la view positiva su Anima Holding che per Banca Akros merita una raccomandazione "buy" e un fair value a 5,3 euro.

Infine, a caldeggiare l'acquisto del titolo è Intesa Sanpaolo, con un prezzo obiettivo a 5,2 euro.

Gli analisti hanno definito robusti i dati sulla raccolta netta di maggio, considerata l'attuale volatilità del mercato.