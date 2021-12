Anche la seduta di ieri si è conclusa in rosso per Anima Holding che dopo il calo di mercoledì, quando ha ceduto lo 0,41%, ha continuato ad arretrare ieri.

Anima Holding in calo anche ieri

Il titolo si è fermato a 4,334 euro, con una flessione dello 0,55% e oltre 400mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 900mila.

Anima Holding si appresta a lasciarsi alle spalle una settimana vissuta a due facce, visto che ha guadagnato terreno nelle prime due sessioni, per poi calare nelle due giornate successive.

Anima Holding: i dati sulla raccolta netta a novembre

In apertura di settimana il gruppo ha diffuso il dati relativi alla raccolta netta che a novembre è stata positiva per oltre 2,1 miliardi di euro, portando la raccolta da inizio anno a oltre 5 miliardi di euro e superando la stima di Equita SIM di 4,1 miliardi di euro per l'intero 2021.

A fine novembre le masse gestite totali sono pari a circa 203 miliari di euro, mentre quelle ex-Ramo I si attestano a 107,4 miliari di euro.

Nel comunicato diffuso da Anima Holding è stato evidenziato che all’ormai consolidato trend positivo del segmento retail, si aggiunge una forte richiesta di soluzioni assicurative che, così come il mondo della tesoreria delle imprese, rappresentano una grande opportunità di crescita per il gruppo in un perdurante contesto di tassi sui governativi prossimi allo zero.

Anima Holding: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il titolo sta trattando con un rapporto prezzo-utili adjusted 2021-2022 di 6,6-8,3 volte, rispetto ad una media storica ultimi degli ultimi 5 anni pari a 10,5 volte.

Non cambia la strategia della SIM milanese che su Anima Holding ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 5,5 euro.

Anima Holding al vaglio di Mediobanca Securities e di Intesa Sanpaolo

A scommettere sul titolo è anche Mediobanca Securities che nei giorni scorsi ha reiterato il rating "outperform" sul titolo, con un target price a 6 euro.

Gli analisti evidenziano che i dati sulla raccolta netta di novembre sono stati molto forti, confermando che di fatto sta continuando il trend positivo.

Bullish anche la view di Intesa Sanpaolo che su Anima Holding ha una raccomandazione "buy" con un fair value a 5,8 euro.

La conferma è arrivata dopo i dati sulla raccolta netta di novembre e gli analisti segnalano che, secondo quanto riportato dal comunicato della società, le soluzioni assicurative hanno avuto un impatto significativamente positivo sulla forte raccolta netta di novembre.