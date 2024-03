Antares Vision: rally fulminante. Perchè questa corsa?

La nuova settimana è partita a tutto gas per Antares Vision, che ha fatto il pieno di acquisti, conquistando la prima posizione nel paniere del Ftse Italia Star Index.

Antares Vision in forte rally

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, ha ingranato la quinta oggi.

A fine seduta, Antares Vision si è fermato sui massimi di seduta a 2,6 euro, con un poderoso rally del 15,56% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato oltre 1,4 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 600mila.

Antares Vision: non serve un aumento di capitale

Antares Vision è schizzato in alto dopo che nel week-end, il CEO Gianluca Mazzantini e il Presidente Emidio Zorzella, hanno rilasciato una serie di interviste sulla stampa locale di Brescia.

Gli analisti di Equita SIM hanno raccolto in una nota diffusa questa mattina i principali messaggi, segnalando che per quanto riguarda la strategia, i mercati di riferimento e la tecnologia sono solidi.

Ad Antares Vision serve una rivisitazione dei processi, l'integrazione effettiva delle aziende acquisite e maggior efficienze.

Nel primo trimestre di quest’anno il backlog sta crescendo rapidamente, mentrre per quanto concerne la struttura finanziaria, si evidenzia che l'azienda non ha problemi di liquidità e non necessità di nuove risorse finanziarie.

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che l’assenza di un aumento di capitale e la graduale ottimizzazione/efficientamento dei processi sono alla base della loro visione positiva su Antares Vision.

Nelle prossime settimane sarà annunciato il nuovo piano industriale e comunicato l'esito del processo investigativo contabile su Rfxcel (business L5).

In attesa di ciò, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish sul titolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 2,7 euro.