Tra i titoli che oggi si sono mossi in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo Atlantia che dopo l'exploit di ieri ha tirato il fiato, prestando il fianco ad alcune prese di profitto.

Atlantia: prese di profitto dopo il rally

Reduce da due sessioni in positivo, dopo aver archiviato quella della vigilia con un rally di circa il 3,5%, Atlantia oggi ha provato a spingersi ancora in avanti, per puoi muoversi a passo i gambero.

A fine seduta il titolo è stato fotografato a 16,17 euro, con un calo dello 0,77% e oltre 2 milioni di azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,7 milioni.

Atlantia annuncia nuova politica dei dividendi

Atlantia è rimasto sotto i riflettori dopo che ieri la società ha svelato una nuova strategia di investimento, annunciando una serie di novità.

In primis la nuova politica dei dividendi, con 600 milioni di euro di dividendi nel 2021 ed un incremento del 3%-5% al 2023.

Inoltre, sarà reintrodotto l’interim dividendo da novembre 2022, con dividendi pagati il prossimo anno stimabili in 900 milioni di euro circa.

Atlantia: possibile lancio di un buy-back

Dopo il closing della vendita dell’88% di ASPI, atteso nel primo trimestre del 2022, la società sta valutando di lanciare un buy-back da 1-2 miliardi di euro, che dovrà essere approvato dall’assemblea nella prima metà del prossimo anno.

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che non possono escludere che l’operazione possa essere accelerata rispetto ai 18 mesi di un normale buyback.

Atlantia: cosa farà sul fronte M&A?

Atlantia ritiene di avere un potenza di fuoco per acquisizioni di 8 miliardi di euro, cioè superiore ai 5,5 miliardi di liquidità netta che Equita SIM si attende potrebbe avere la holding a fine 2021, post cessione di ASPI. L’obiettivo del management è comunque di mantenere un rating "investment grade" per il gruppo.

Le aree per acquisizioni sono quelle in cui il gruppo è presente, cioè concessioni autostradali, aeroportuali, sistemi di pagamento, servizi alla mobilità oltre a settori adiacenti. Inoltre, sarà creato un Venture Capital Fund per iniziative nella mobilità.

Atlantia: Equita commenta le ultime novità

Secondo Equita SIM il buyback è una novità positiva perché di dimensioni significative, cioè pari al 7%/15% della capitalizzazione di mercato.

La politica dei dividendi è leggermente migliore rispetto alle stime degli analisti nel 2021, cioè un dividendo di 0,73 euro, con un rendimento del 4,5%, che sale a 0,79 euro nel 2023, contro la stima di Equita SIM pari a 0,83 euro.

Nel caso di completamento del buyback, il dividendo potrebbe salire di un ulteriore 10%-12%, ma la società potrebbe utilizzare le azioni proprie per altri deals e non cancellarle.

Considerando infine che gli azionisti principali con quote almeno del 5% (Sintonia 30%, GIC 8%, Investo 8%, Lazard, CRT, HSBC attorno al 5%) controllano oltre il 60% del capitale, il buyback inciderebbe sul 12%-24% del flottante, nel caso gli azionisti principali decidessero di non alleggerire le proprie quote, come già annunciato da Edizione.

Equita SIM non cambia idea su Atlantia e ribadisce la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 18 euro.