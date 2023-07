Atlantia sale ancora dopo conti e newsflow ASPI

Atlantia apre la settimana in rialzo e guadagna per la sesta seduta di fila: focus sui dati 2020 e sull'offerta di CDP.

Buon avvio di settimana per Atlantia che, sintonizzandosi con la positiva impostazione del Ftse Mib, ha guadagnato ancora terreno, salendo per la sesta seduta di fila.

Atlantia: il rialzo continua

Archiviata la sessione di venerdì scorso con un progresso di quasi un punto e mezzo percentuale, quest'oggi il titolo si è regalato il bis.

A fine giornata Atlantia si è fermato a 16,11 euro, con un vantaggio dell'1,45% e oltre 2,7 milioni di azioni trattate, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,9 milioni.

Il titolo ha mostrato una buona intonazione anche oggi dopo che venerdì scorso Atlantia ha diffuso i dati preliminari relativi all'esercizio 2020.

Atlantia: i dati preliminari 2020

Nel dettaglio il gruppo ha riportato ricavi operativi pari a circa 8,2 miliardi di euro, in calo del 29% rispetto all'anno precedente, oltre le previsioni di Equita SIM fissate a 8 miliardi di euro.

L'Ebitda ha registrato una flessione del 35% a circa 3,7 miliardi di euro, in linea con le attese della SIM milanese, mentre le spese per investimento sono state pari a 1,5 miliardi, contro gli 1,3 miliardi attesi dagli analisti.

L'indebitamento finanziario di Atlantia è stimato a fine 2020 a 39,2 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con i 39,3 miliardi messi in conto da Equita SIM.

Atlantia: i dati del traffico. Il commento di Equita

Gli analisti di quest'ultima evidenziano che i dati di traffico erano già noti, con le motorways in Europa in calo del 27% in Italia, del 31% in Spagna, del 25% in Francia, in America Latina del 26% in Cile, del 12% in Messico e dell'8% in Brasile, mentre per Aeroporti di Roma si registra una netta flessione del 77%.

L’impatto del Covid-19 è stato di 2,6 miliardi di euro sull’EBITDA, in parte compensato da minori accantonamenti in ASPI per 1,1 miliardi di euro.

Il debito netto, escludendo l’effetto degli hedging, dei financial credits ed includendo i bond ibridi (2 miliardi in Abertis), salirebbe a 42,9 miliardi di euro, di cui 26,2 miliardi in Abertis, 9,1 miliardi in ASPI e 4,7 miliardi nella holding.

Per gli analisti di Equita SIM i numeri diffusi da Atlantia sono in linea con le stime, con un mix leggermente peggiore: minor debito in Abertis e leggermente superiore in ASPI e nella holding.

Atlantia: prorogati termini offerta CDP

Gli analisti di Equita SIM richiamano inoltre l'attenzione sulla proroga concessa a CDP per presentare un’offerta vincolante entro il 24 febbraio: una notizia che, per quanto attesa, è positiva.

Secondo gli esperti andranno valutate le condizioni, come saranno prezzati i rischi per le cause giudiziarie e quale sarà l’iter di approvazione del PEF con il nuovo governo, che Equita SIM si attende però avrà l’obiettivo di accelerare gli investimenti.

Nel complesso gli esperti ritengono che lo scenario politico sia migliorato e quindi riducono lo sconto sulla valutazione di ASPI dal 25% al 15%.

Atlantia: Equita alza target, ma rating resta hold

Il prezzo obiettivo di Atlantia è incrementato del 7% a 17,8 euro, ma la raccomandazione resta ferma a "hold" pe diversi motivi.

In primis andrà verificato come si chiuderanno le trattative con CDP, in secondo luogo, post cessione di ASPI, i due principali asset saranno ADR (concessione al 2046, ma ancora bassa visibilità sulla ripresa del traffico) e Abertis. Infine, l’equity story si focalizzerà sull’asset rotation ed il supporto ad Abertis.

Equita SIM segnala infine che il titolo è rimbalzato del 20% dal suo minimo di gennaio, ricordando che rispetto ai livelli pre-Covid (12 mesi) ha perso circa il 30%, contro il ribasso del 25% delle autostrade e degli aeroporti europei.