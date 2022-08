Al pari di quanto ormai da qualche tempo a questa parte, anche la seduta odierna non vee movimenti degni di nota per Atlantia.

Atlantia poco mosso sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo dello 0,13%, oggi si presenta poco sotto la parità e precisamente a 22,73 euro, con un frazionale calo dello 0,09% e oltre 1 milione di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 2 milioni.

Atlantia: l'Opa slitta a inizio ottobre?

Atlantia non registra alcun movimento dopo le ultime indiscrezioni di stampa: secondo il Sole 24 Ore, l’OPA di Edizione e Blackstone su Atlantia, il cui avvio era atteso ad inizio settembre, potrebbe slittare a fine settembre o inizio ottobre.

Il problema sarebbero le autorizzazioni da Banca di Spagna e Banca d’Italia che richiederebbero più tempo di quanto stimato in un primo momento.

Il documento di offerta è stato consegnato a Consob il 4 maggio e negli stessi giorni Edizione e Blackstone si sono rivolte a Banca d’italia e Banca di Spagna per ottenere l’approvazione dell’offerta per la presenza di Telepass e di Emovis in Abertis.

Atlantia: la Banca di Spagna chiede più tempo

Sarebbe proprio la Spagna che ha comunicato informalmente l’allungamento dei tempi per il via libera autorizzativo.

Secondo il Sole 24 Ore sono improbabili delle accelerazioni dell’ultimo momento e quindi l’avvio dell’offerta slitterebbe ad inizio ottobre.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Atlantia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 23 euro.