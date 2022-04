Chiusura senza infamia e senza lode ieri per Atlantia che si è fermato a ridosso della parità, mostrando comunque un po' più di forza rispetto al Ftse Mib.

Atlantia si ferma di nuovo sulla parità

Già al termine della giornata di mercoledì il titolo non aveva registrato alcuna variazione, riproponendo lo stesso copione ieri.

Atlantia ha terminato le contrattazioni a 22,79 euro, con un frazionale rialzo dello 0,04% e volumi di scambio elevati, visto che sono passate di mano oltre 6,5 milioni di di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,8 milioni.

Atlantia bocciato da Equita SIM: i motivi

Il titolo ieri ha incassato una bocciatura da parte di Equita SIM che ha deciso di passare a una visione neutrale, rimuovendolo dal portafoglio delle azioni raccomandate a Piazza Affari.

Nel dettaglio, la SIM milanese ha tagliato il rating di Atlantia da "buy" a "hold", con un prezzo obiettivo invariato a 23,74 euro.

La decisione del downgrade è stata presa un seguito al lancio dell’offerta volontaria da parte di Edizione e Blackstone ed al ridursi delle probabilità di una contro-offerta.

Atlantia: improbabile una contro OPA

Secondo il Sole 24 Ore, infatti, una contro-opa su Atlantia da parte di CIP, Brookfield e ACS sembrerebbe allontanarsi, per il momento.

ACS, con circa 4,5 miliardi di euro di liquidità, sarebbe interessata in particolare ad investire in Spagna e Francia ed un possibile target sarebbe Getlink, perché ha un azionariato frammentato. Atlantia è il primo socio in Getlink con il 15,5% del capitale ed il 25% dei diritti di voto.

Il secondo dossier su cui si starebbe focalizzando ACS sarebbe Abertis, dove la governance complessa rischia di bloccare la gestione della società per i veti incrociati che potrebbero essere decisi da entrambi gli azionisti.

Il timore degli spagnoli sarebbe che la situazione si complichi con l’entrata di Blackstone in Atlantia. Potrebbe tornare in auge un piano di suddivisione degli asset di Abertis.

Atlantia: Equita SIM commenta le ultime indicazioni di stampa

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le probabilità di una contro-offerta da parte della cordata guidata da ACS siano ridotte e quindi in ragione di ciò hanno deciso di assumere una view più cauta su Atlantia, considerando che il prezzo dell’offerta di Edizione-Blackstone pari a 23,74 euro per azione cum dividend, è a premio rispetto alla loro valutazione fondamentale.

Atlantia al vaglio di Bestinver

A mantenere una view bullish su Atlantia è invece Bestinver che ieri ha reiterato il rating "buy", con un range di valutazione tra 19 e 20 euro.

Secondo gli analisti l'OPA promossa da Edizione e Blackstone andrà in porto e Atlantia per il momento si conferma ancora un titolo interessante, visto lo spread che separa le attuali quotazioni dal prezzo offerto.

Bestinver crede che l'OPA si chiuderà tra poco più di un mese, dopo il pagamento del dividendo di Atlantia il prossimo 25 maggio, previo stacco cedola due giorni prima, il 23 maggio.