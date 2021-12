Atlantia ieri è salito per la terza seduta di fila dopo i dati sul traffico nell'ultima settimana in Europa. focus anche su ASPI.

Nuova chiusura in rialzo ieri per Atlantia che ha guadagnato terreno per la terza seduta di fila, muovendosi quasi in linea con l'indice Ftse Mib.

Atlantia in riazlo per la terza seduta di fila

Archiviata la seduta di mercoledì con un progresso di mezzo punto percentuale, il titolo ieri ha performato leggermente meglio.

A fine sessione Atlantia si è fermato a 17,165 euro, con un rialzo dello 0,64% e oltre 1,36 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,6 milioni.

Atlantia: andamento traffico nell'ultima settimana

Il titolo è salito malgrado le indicazioni poco confortanti dal trend del traffico che ha mostrato un peggioramento in Europa nell’ultima settimana.

L’Italia ha registra un calo del 10% rispetto al 2019, con una flessione dell'11% da inizio anno, dopo un calo a una singola cifra bassa nelle ultime settimane.

Il traffico in Francia, che fino ad ora era stato positivo, è in calo del 7% rispetto al 2019, con una contrazione del 10% da inizio anno.

La Spagna registra una flessione del 6%, sostanzialmente allineato al calo ad una cifra medio-bassa delle ultime due settimane.

Atlantia: focus su America Latina e ADR

In America Latina, il Brasile registra dati stabili, con una crescita dell’1%, mentre il Cile cresce del 30% perché il traffico nel 2019 era stato impattato dalle proteste antigovernative per rivedere la costituzione.

Il Messico registra un +10%, confermando la crescita ad una singola cifra alta delle ultime settimane.

Negli Aeroporti, ADR è stata in leggero peggioramento rispetto alle settimane precedenti a -54%, con un crollo del 72% da inizio anno, mentre Nizza peggiora leggermente rispetto alle settimane precedenti cioè a -30%, con un calo del 56% da inizio anno, rispetto al -20%/-25% nelle ultime settimane.

Atlantia: possibile accordo di ASPI con gli enti locali

Intanto, a richiamare l'attenzione su Atlantia ci ha pensato due giorni fa il Fatto Quotidiano è tornato a parlare dei danni dal crollo del Ponte di Genova, sottolineando che gran parte delle famiglie delle vittime hanno accettato una forma di indennizzo.

Regione Liguria e Comune di Genova invece, hanno presentato costituzione in parte civile al processo, ma potrebbero accordarsi con ASPI in cambio di un piano di investimenti infrastrutturali.

Atlantia: riflettori sulle dichiarazioni di Mion

Il Fatto Quotidiano riporta inoltre alcune affermazioni dell’ex CEO di Edizione, Mion, secondo il quale ci fu una riunione con alcuni tecnici che parlarono del difetto originario di costruzione del Ponte Morandi.

Mion si sarebbe dimesso dal CDA di Atlantia nel 2013 anche perché non si sentiva tranquillo della situazione.

Nell’articolo vengono riportate delle intercettazioni dello stesso Mion in cui si sottolinea che Castellucci aveva un potere assoluto in ASPI ed in cui lo stesso Mion esclude che la proprietà abbia mai preso iniziative o dato direttive allo scopo di ridurre le spese per la manutenzione. Edizione era un investitore finanziario e non un socio gestore.

La Litigation Indemnity nel contratto di cessione di ASPI al consorzio guidato da CDP stabilisce che nelle cause per danni diretti ed indiretti contro ASPI, gli indennizzi saranno a interamente a carico di Atlantia fino a 150 milioni di euro.

Oltre tale ammontare ci sarà uno sharing con il 75% a carico di Atlantia e 25% del Consorzio fino ad un massimo di 459 milioni di euro.

ASPI all’epoca dell’accordo con il Consorzio aveva già compensato le famiglie delle vittime e le attività commerciali coinvolte nel crollo per 160 milioni di euro ed era in essere un’assicurazione a copertura dei danni fino a 300 milioni di euro, sulla quale però era in corso una controversia legale.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Atlantia mantiene il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 18 euro.