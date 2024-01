Nuovo BUY- Aumenti dei dividendi e quotazioni a sconto per il leader mondiale del caffè

Nel report di oggi utilizziamo parte della liquidità disponibile in portafoglio, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per investire su una importante società internazionale leader nel settore del caffè, che offre un mix di dividendi in costante crescita, abbinati a potenziali guadagni per i prossimi anni. Attualmente, la società quota con uno sconto di oltre il 20% in borsa rispetto al valore intrinseco calcolato con il metodo del DDM (Dividend Discount Model). In aggiunta, questa azienda vanta un track record di 13 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, contribuendo alla crescita della rendita complessiva del nostro portafoglio. Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 27 dollari di rendita per il nostro portafoglio Top Analisti. Nella giornata odierna questa società comunicherà i risultati trimestrali. Su queste basi, ci attendiamo movimenti giornalieri del titolo superiori alla media, al rialzo o al ribasso, a seconda dell’entità dei risultati rispetto alle attese degli analisti. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF Italia, analizziamo nel dettaglio un particolare ETF ad elevata distribuzione semestrale, che investe nelle aziende a maggiore dividendo dei principali paesi emergenti, distribuendo contestualmente ai partecipanti due ricche cedole semestrali, in grado di produrre una **rendita **attestata ai massimi livelli di mercato.

“La rendita passiva da dividendi è la chiave per trasformare i sogni finanziari in una realtà duratura.” - Jack Bogle, fondatore di The Vanguard Group

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da ulteriori progressi per i nostri portafogli, sulla scia del buon andamento di Wall Street, con i principali indici azionari attestati sui valori massimi. In particolare, il portafoglio ETF Italia, composto attualmente da un pannello di 22 ETF internazionali a dividendo, ha messo a segno un guadagno di +2,4% da venerdì scorso, con 5 ETF che hanno ottenuto progressi superiori al 3%, e 21 ETF che hanno registrato aumenti settimanali. In rialzo anche il portafoglio Top Analisti, composto attualmente da un paniere di 69 società internazionali a dividendo, selezionate tra quelle presenti attualmente nei portafogli dei grandi investitori e analisti internazionali. In particolare, ben 16 società appartenenti al modello hanno ottenuto progressi settimanali superiori al 3%. Tra queste spicca International Business Machines Corporation (IBM), leader mondiale nel software e information technology, con un rialzo di +9,3% in sole cinque sedute, dopo la pubblicazione di risultati trimestrali migliori delle attese, portando il guadagno complessivo a +45,6% dal nostro primo inserimento nel portafoglio Top Analisti, e avvicinandosi ai suoi precedenti massimi storici. In aggiunta, la società vanta un track record di 28 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, con una rendita attuale pari al 3,5% annuo sulle attuali quotazioni di borsa. Dopo questi ultimi rialzi, il titolo appare sopravvalutato. Per questa ragione ci asteniamo dall'effettuare nuovi acquisti e manteniamo la posizione in portafoglio con un rating HOLD. Forte aumento settimanale anche per Verizon Communications Inc. (VZ), leader Usa nel settore telecom, con un progresso settimanale di +7,8%, portando il guadagno complessivo a +27,1% in soli quattro mesi dal nostro primo inserimento nel portafoglio Top Analisti. In aggiunta, la società vanta un track record di 20 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, con una rendita attuale pari al 6,3% annuo sulle attuali quotazioni di borsa. In questo caso, nonostante i rialzi conseguiti il titolo rimane sottovalutato secondo gli analisti e rimane interessante per ulteriori acquisti. In questo contesto, gli analisti di Morningstar, nelle ultime settimane stanno assegnando al titolo un rating elevato, pari a quattro stelle, con un ulteriore potenziale pari a +38% rispetto al valore intrinseco calcolato. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating BUY.

Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli:

Nuovo Buy su McDonald's (MCD) - Leader mondiale della ristorazione fast-food, con 48 anni consecutivi di aumento dei dividendi. L'analista Jake Bartlett di Truist Financial ha mantenuto un rating Buy, alzando l’obiettivo da 340 a 345 $, pari a +15,6% dalle attuali quotazioni

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,5 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +11,9% (8,7% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 16 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Nuovo BUY- 13 anni di aumenti dei dividendi e quotazioni a sconto per il leader mondiale del caffè

Principali motivazioni di acquisto: Secondo una ricerca di Grandview Research, il mercato globale del caffè dovrebbe crescere ad un tasso del 5,3% annuo composto fino al 2030. Questo trend è guidato da diversi fattori, tra cui l'aumento della domanda di caffè da parte dei consumatori di tutto il mondo, la crescita delle economie emergenti e l'innovazione nel settore del caffè.

La domanda di caffè, in aumento a livello globale, è guidata da una serie di fattori, tra cui:

L'aumento del reddito disponibile dei consumatori, che consente loro di spendere di più per beni e servizi di lusso, come il caffè.

La crescita della popolazione urbana, che è più propensa a consumare caffè rispetto alla popolazione rurale.

La crescente consapevolezza dei benefici per la salute del caffè, che viene spesso pubblicizzato come un'alternativa sana alle bevande zuccherate.

In aggiunta, le economie emergenti, come la Cina e l'India, stanno registrando una crescita significativa della domanda di caffè. Questo è dovuto a una serie di fattori, tra cui:

L'aumento del reddito disponibile della classe media nelle economie emergenti.

La crescente occidentalizzazione dei gusti alimentari, che ha portato a un aumento della domanda di caffè.

L'aumento della disponibilità di caffè a prezzi accessibili nelle economie emergenti.

L'innovazione nel settore del caffè sta anche contribuendo alla crescita del mercato. I produttori di caffè stanno sviluppando nuove varietà di caffè, nuovi metodi di preparazione e nuove forme di consumo del caffè. Questi sviluppi stanno rendendo il caffè più accessibile e attraente per un pubblico più ampio.

In particolare, la ricerca di Grandview Research ha identificato i seguenti trend che guideranno il mercato del caffè nei prossimi anni:

La crescita della domanda di caffè specialty, che è prodotto da chicchi di caffè di alta qualità e viene preparato con metodi tradizionali.

La crescente popolarità del caffè solubile, che è più conveniente e facile da preparare rispetto al caffè macinato o in grani.

L'aumento della domanda di caffè a base di latte, che è più popolare tra i consumatori più giovani.

La crescita prevista del mercato del caffè è un'opportunità significativa per le aziende che operano nel settore, ed in particolare per questa importante società leader del settore. L'azienda è presente nel nostro portafoglio senza interruzioni dal 2017, con una performance maturata pari a +56%, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Nonostante i buoni risultati ottenuti, il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 23% rispetto ai massimi toccati a luglio del 2021, creando una interessante opportunità di investimento a prezzi scontati. Questa società è stata capace di trasformare una commodity tradizionale come il caffè in uno dei business di maggiore successo a livello globale, con oltre 38.000 punti vendita in tutto il mondo e ricavi in costante crescita negli ultimi anni. Dal 2012 ad oggi il fatturato è più che raddoppiato, con utili cresciuti di quasi il 200% nel periodo.

Descrizione del business: Fondata nel 1971 ed oltre 380.000 dipendenti, questa azienda è leader mondiale nella torrefazione e distribuzione di caffè di qualità, con una rete di oltre 38.000 caffetterie in 83 paesi del mondo. I suoi punti vendita sono diventati nell'immaginario collettivo le mete ideali per una pausa o per un incontro e offrono un servizio breakfast completo, con una ampia gamma di bevande a base di caffè, the e succhi di frutta, prodotti alimentari freschi, pasticcini, snacks, e tramezzini. Nel 2023, i ricavi di Starbucks sono stati di 35 miliardi di dollari. Di questi, il 64% proviene dall'America, mentre il 36% proviene dal resto del mondo. La ripartizione dei ricavi tra America e resto del mondo è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni. L'America rimane il mercato di riferimento per Starbucks, ma il resto del mondo sta crescendo a un ritmo più rapido. Nel 2023, la crescita dei ricavi in America è stata del 10%, mentre la crescita dei ricavi nel resto del mondo è stata del 20%. Starbucks prevede che la crescita dei ricavi nel resto del mondo continuerà a superare la crescita dei ricavi in America nei prossimi anni. L'azienda ha annunciato che prevede di aprire 6.000 nuove caffetterie in Cina entro il 2030, che contribuiranno a guidare la crescita dei ricavi nel resto del mondo. La Cina è già oggi il mercato internazionale più importante, con il 16% dei punti vendita dell'azienda. La società è presente da qualche anno anche in Italia.

Trend del dividendo: La società ha iniziato a distribuire dividendi a partire dal 2010 ed ha incrementato la cedola ogni anno, per 13 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 2,5% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 59%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 15,7% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi a livelli vicini al 10% annuo.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso di +8,6% annuo. Gli analisti stimano una continuazione del trend positivo, con una crescita annua composta degli utili ancora superiore, pari al 15,3% annuo per i prossimi cinque anni.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 22 volte gli utili attesi per il 2024. La capitalizzazione attuale è pari a 105 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 2,9 volte.

Performance in borsa: Dal 30 giugno 1992, data del collocamento in borsa, il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +33844% confermandosi come uno dei titoli più performanti a Wall Street nel periodo (fonte Morningstar). Grazie a questi incrementi, un importo di 10.000 dollari investito nel 1992 sul titolo si è trasformato in un capitale milionario, pari a 3.384.450 dollari, calcolando il reinvestimento dei dividendi. Nonostante il forte rialzo, il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 23% rispetto ai massimi toccati a luglio 2021, creando una interessante finestra di ingresso a prezzi più contenuti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 26 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,2 (BUY) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un potenziale pari a +18,4% per prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo pari al 2,5%, per un total return previsto pari a +20,9%. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar assegnano al titolo un rating di tre stelle, con un potenziale pari a +13% dal livello intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 1,96 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: 8% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva ottenuta dalla società negli ultimi 5 anni

4) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 123,12 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa pari a 91,86 dollari, il titolo presenta uno sconto pari al 24,6% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni, confermiamo questo investimento come una delle posizioni strategiche a forte crescita dei dividendi per il nostro portafoglio Top Analisti.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Dividendo 7,7% annuo - ETF su un ampio paniere di società emergenti con i dividendi tra i più elevati nel mondo

La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo semestrale su questo particolare ETF azionario, uno dei fondi appartenenti al nostro portafoglio con le rendite da dividendo più elevate. Secondo quanto calcolato dalla società emittente sulla base delle attuali quotazioni, il rendimento medio del portafoglio ammonta al 7,7% annuo. Questo particolare ETF a replica fisica quotato a Milano investe nelle aziende a maggiore dividendo dei principali paesi emergenti, distribuendo contestualmente ai partecipanti due ricche cedole semestrali, in grado di produrre una rendita attestata ai massimi livelli di mercato. In aggiunta, alle attuali quotazioni, il fondo appare sottovalutato, con un price earning medio pari a sole a 6,9 volte gli utili attesi per l'anno in corso, contro oltre 18 volte dell'indice S&P500. Anche il rapporto prezzo su valore di libro risulta fortemente scontato, con un valore attestato a 1,08 volte, evidenziando valori particolarmente interessanti per nuovi investimenti, in un'ottica di accumulo. Questo strumento include in un unico portafoglio un ampio paniere di oltre 500 società leader per dividendo dei paesi emergenti, con investimenti selezionati in paesi chiave, tra cui Taiwan, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Corea del Sud, Sud Africa, Brasile, ed altri, privilegiando le singole società a dividendo più elevato. La novità di questo ETF e la motivazione dei rendimenti attuali così elevati, è che i titoli inseriti nel portafoglio vengono pesati in base ai flussi previsti dei dividendi, a differenza della maggior parte dei fondi che pesano i titoli in base alla capitalizzazione di borsa. Operando con questa metodologia di selezione, si ottiene uno strumento più efficace, maggiormente indirizzato all'ottenimento di rendite complessive superiori. Considerate le forti prospettive economiche dei paesi emergenti, abbinate ai dividendi elevati e multipli particolarmente favorevoli, rendono questo ETF a distribuzione semestrale un efficace strumento capace di cogliere le migliori opportunità a rendita delle maggiori economie emergenti.