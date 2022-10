E' stato raggiunto ieri in serata l'accordo che mette al bando in Europa la vendita di nuove auto a benzina e diesel. Ecco tutti i dettagli.

Un accordo storico quello di ieri raggiunto in sede europea tra Parlamento, Consiglio e Commissione.

Auto: stop alle vendite di benzina e diesel dal 2035 in Europa

I rappresentanti di quest'ultima, ieri hanno approvato quanto proposto dal Fit for 55, confermando la decisione di vietare la vendita di veicoli a combustione interna a partire dal 2035.

A partire da tale data quindi saranno bandite i nuovi veicoli alimentati a diesel e a benzina.

L'ACEA, l’associazione dei costruttori auto europei, ha chiesto una revisione del regolamento per valutare progressivamente se sono stati compiuti passi in avanti sufficienti negli sviluppi del mercato, nella diffusione delle infrastrutture, nella disponibilità di materie prime e nell’accessibilità economica, condizioni esterne indispensabili per poter centrare l’obiettivo.

Auto benzina e diesel: chi potrà chiedere esenzioni?

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il dibattito rimarrà aperto, non escludendo variazioni nel corso degli anni, ma allo stato attuale è prematuro fare ipotesi al riguardo.

I produttori con meno di 10mila auto all’anno potranno richiedere esenzioni, beneficiando di una riduzione delle emissioni di CO2 del 55% rispetto ai livelli del 2021 entro il 2030, e posticipare al 2036 l’abbandono dei motori a combustione.

Auto: da chiarire la posizione di Ferrari

Equita SIM richiama l'attenzione sul fatto che Resta da chiarire la posizione di Ferrari.

Gli analisti stimano che il gruppo a fine anno arrivi a 12.600 unità, cui aggiungere il contributo della nuova Purosangue.

Nessun impatto intanto sull'andamento del titolo, visto che Ferrari si conferma in territorio positivo, ma senza particolari strappi.

Negli ultimi minuti il titolo passa di mano a 198,15 euro, con un progresso dello 0,46% e oltre 125mila azioni scambiate fino a ora, ben sotto la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 300mila.