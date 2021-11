Il mese chiude con un -30,3% per le quattro ruote UE, anche per i camion è andata male. Stellantis supera Volkswagen, ma è un bruttissimo risultato per tutte e due. Il covid tiene ancora in ostaggio un settore da 12,6 milioni di lavoratori solo in Europa

OGGI ALLE 18.15 , solo sul nostro canale Telegram, potrai seguire e parlare in diretta con il Trader Forex David Pascucci . Non perderti questa occasione! ULTIMI POSTI GRATUITI QUI

Ottobre terribile per l’auto europea e italiana, il peggiore di sempre (se si conta nel Vecchio Continente il Regno Unito), nonostante la ripresa dell’economia. E la colpa è ancora del Covid. Dopo avere spezzato il traffico veicolare lo scorso anno e chiuso i potenziali acquirenti a casa per mesi, il colpo di coda è stato sulle catene di fornitura, la famosa carenza di chip, che poi è stata ed è carenza anche di molti altri componenti, rincaro di tutte le materie prime e collasso logistico e produttivo, fino al ritorno della pandemia in Paesi essenziali del Sudest asiatico, con ulteriori paralisi. Il responso è un terribile -30,3% ad appena 665.001 veicoli nell’Europa a 26 (l’Eurozona senza Malta). Se si aggiungono EFTA e UK non si arriva a 800 mila auto (798.693, con un calo del 29,3%). Insomma un crollo che archivia il quarto mese consecutivo di contrazione del mercato europeo.

Ne esce ridimensionato l’intero 2021 dell’Eurozona, che a fine ottobre registra una saldo in recupero di appena il 2,2% a 8.191.709 auto (ma con un significativo +12,7% per l'Italia). Erano poco meno di 13 milioni di auto nei 10 mesi del 2019, nel pre-pandemia. Questi i dati di Acea, l'associazione dei costruttori di automobili e camion d'Europa.

Parliamo di un’industria, quella dell’automotive, che copre il 6,6% del lavoro europeo, fra diretto e indotto, oltre 12,6 milioni di europei.

Neanche i veicoli commerciali, i camion o gli autobus se la passano bene: a livello continentale hanno registrato a settembre un calo del 12,3% ad appena 143.131 unità, nei 9 mesi in questo caso c’è ancora un saldo positivo del 19,1% (+20,1% per EU+EFTA+UK), ma parliamo per l’Europa allargata di meno di 1,8 milioni di veicoli contro i 2 milioni del gennaio-settembre 2019.

In Italia l’Anfia, l’associazione della filiera automotive, titolava ieri: “Battuta d’arresto a ottobre per il mercato degli autocarri (-18,3%), dei veicoli trainati e degli autobus (-48,7%)”.

In questo caso però il saldo dei dieci mesi è almeno largamente in recupero:

“Nel cumulato dei primi dieci mesi del 2021 si contano 20.527 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 26,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, e 12.432 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+37,2% rispetto a gennaio-ottobre 2020), così ripartiti: 1.170 rimorchi (+29,9%) e 11.262 semirimorchi (+38%)”.

Auto: la luce elettrica

Un segnale di speranza, timido ma più generale, viene dall’elettrico. Lo sottolinea Centro Studi Promotor, che, senza alleggerire il conto salato degli ultimi dati (ottobre 2021 -35,8% su ottobre 2019), sottolinea che nel Regno Unito e in Germania c’è “un significativo spostamento della domanda dalle vetture diesel e a benzina verso le soluzioni elettriche pure o ibride con la spina”.

L’Italia rispetto a quei due mercati mostra sì una crescita del 7% dell’elettrica pura e del 5% dell’ibrido plug in, ma lo spostamento della domanda premia soprattutto le ibride, che comunque consumano benzina e gasolio (anche se molto meno, ndr). L’argomento è per il presidente Gian Primo Quagliano la leva per chiedere ancora interventi molto significativi per la transizione all’elettrico.

Sicuramente la crescita dell’elettrico (puro, ibrido o ibrido plug che sia) nel contesto di generale crollo del mercato automotive è un segnale di speranza, la luce elettrica in fondo al tunnel. In effetti la stessa Acea ha calcolato nel terzo trimestre un raddoppio delle quote di mercato di auto elettriche pure e ibride con la spina al 9,8% e al 9,1% rispettivamente. Per la prima volta l'ibrido senza spina ha superato per quota di mercato il diesel raggiungendo il 20,7% delle nuove immatricolazioni europee. Ma chiaramente, ancorché incoraggianti, sono solo piccoli passi.

C'è inoltre una cosa che l'industria non ama ricordare, ossia che l'elettrificazione dei trasporti già in atto più di quanto questi numeri non dicano, passa dal trasporto pubblico e dalle sempre più numerose alternative all'auto tradizionale (bici, monopattini elettrici, smart working, car sharing, bike sharing etc. etc.). Insomma c'è anche un trend più strutturale che rema contro le quattro ruote di una volta.

Auto, la frenata di ottobre parte da Volkswagen

I dati di ottobre segnano il primato triste di Stellantis in Europa: supera finalmente Volkswagen chiudendo il mese sul podio, ma soltanto perché precipita un po’ meno precipitosamente. E’ difficile festeggiare perché si perde il 31,6% invece del 41,9%, ma per questo terribile mese di record negativi Stellantis può contare l’immatricolazione di 165.866 veicoli contro i 165.309 di Volkswagen. Un tempo si sarebbe detto “Se Atene piange, Sparta non ride”.

Volkswagen almeno segna un +13,4% delle Porsche nel mese (ma parliamo di 7.473 vetture); in 10 mesi, poi, ha venduto olte 2,53 milioni di veicoli (+2,9%) contro i 2,029 mln venduti da Stellantis (+3,2%).

Nel progressivo a ottobre la maglia nera per il gruppo tedesco è di Skoda, che perde il 4,3% a 504 mila vetture circa, per il gruppo olandese (Stellantis ha sede ad Amsterdam) è di Alfa Romeo, che perde il 23,7% a 21.265 veicoli.

Ottobre ha registrato anche il sorpasso di Hyundai su Renault, 86.438 veicoli (+6,7%) contro 81.220 (-31,5%). Sui dieci mesi la francese batte ancora la coreana, con quasi 890 mila auto contro 857 mila, ma Renault perde il 10,8% e Hyundai segna un recupero del 22,3 per cento.

Anche la giapponese Toyota segna da gennaio a ottobre un bel +15,2% a 647 mila veicoli, ma a ottobre cede il 23,5% e si mantiene dietro BMW (60,644, -22,1%) che nei 10 mesi ne ha venduti 722.267.

Infine Daimler e Ford, che con perdite del 34,3% e del 41,4% nel mese confermano un trend che gli ha visto nei 10 mesi ridurre le immatricolazioni di nuove auto dell’8,9% e del 14,6% rispettivamente.

Houston abbiamo un problema. Ma la Smart di Daimler se ne tira fuori perché chiude ottobre con un +4,9% e i 10 mesi con un balzo del 57,4% (ma per un totale di 28.380 auto soltanto).

Ottobre in rosso per l’auto: i mercati nazionali

In Europa i mercati che contano per le quattro ruote sono essenzialmente Germania, Francia, Italia e Spagna. Fuori dall’Europa pesa ovviamente il Regno Unito.

E' interessante osservare che le performance dei 10 mesi sono poco allineate. Nel periodo la Germania ha registrato poco meno di 2,2 milioni di immatricolazioni con un pesante calo del 5,2% mentre l’Italia, che conta solo 1,26 milioni di auto tra gennaio e ottobre, registra un +12,7%.

La Francia, che ha venduto nel proprio mercato 1,38 milioni di auto (+3,1%), ha fatto in termini relativi peggio della Spagna (+5,6% a 706 mila veicoli), ma meglio del Regno Unito (+2,8% a 1,42 milioni di auto nei 10 mesi). Brillano nel progressivo Polonia (+12,9%) e Repubblica Ceca (+5,7%), mentre il Belgio perde il 9,1% del mercato. Fra luci alterne, i 10 mesi segnano un recupero minimale del 2,2% per l’Eurozona e del 2,7% per UE+EFTA+UK.

Doveva essere l’anno della ripresa dalla pandemia, ma è decisamente troppo poco.

(Giovanni Digiacomo)