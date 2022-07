Avio ha chiuso in positivo anche ieri, dopo che la società ha fornito alcuni chiarimenti dopo i recenti attacchi in Ucraina Centrale.

La nuova settimana è partita bene anche per Avio che ieri ha strappato un alto segno più, vivendo la seconda seduta consecutiva in rialzo.

Avio: la settimana parte in rialzo

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la giornata di venerdì scorso con un progresso di oltre un punto e mezzo percentuale, ha proposto un copione simile ieri.

Avio ha infatti terminato le contrattazioni a 11,48 euro, con un vantaggio dell'1,23% e quasi 30mila azioni scambiate, poco oltre la media degli ultimi 30 giorni.

Avio: chiarimenti su attività Vega

Il titolo ieri è finito sotto la lente sulla scia di alcune precisazioni fornite dalla società.

In relazione ai recenti attacchi in Ucraina centrale, Avio ha confermato che al momento non sono previsti impatti specifici sulla continuità operativa di Vega e Vega C nel medio termine, avendo uno stock "strategico" dell'AVUM prodotto in Ucraina.

Si tratta di un motore di quarto stadio di Vega e Vega C che verrà utilizzato fino al 2026 quando verrà sostituito dal motore M-10 di Avio, attualmente in fase di sviluppo.

Come indicato nel comunicato stampa del 25 marzo 2022, per ragioni di sicurezza industriale e nell’interesse dei clienti finali, informazioni dettagliate in materia rimangono riservate.

Col supporto dell’ESA è già stata intrapresa una valutazione di eventuali azioni tecniche e industriali per mitigare il rischio.

Qualora dovessero emergere rischi rilevanti per il lungo termine, ne verrà data tempestiva comunicazione.

Avio: completata con successo la prima missione del nuovo Vega C

Quanto alle ultime novità comunicate da Avio, nei giorni scorsi si è appreso che è stata completata con successo la prima missione del nuovo Vega C, portando in orbita LARES 2, missione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI, segnalando che 6 CubeSats per la ricerca da Francia, Italia e Slovenia costituivano il carico secondario.

Avio: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che questo risultato aumenta la visibilità delle stime di medio e lungo termine di Avio (prime contractor) in quanto il Vega C incrementa l’efficienza industriale e migliora la competitività.

Questo perchè è stata aumentata notevolmente la capacità di carico rispetto al Vega, oltre 50% a 2,3 tonnellate per l’orbita polare a 700 km di altitudine.

Da tenere presente inoltre che il Vega C è stato dotato del nuovo e più potente motore di primo stadio P120C, derivato dal P80 del Vega, che verrà anche utilizzato per l’Ariane 6 in configurazione doppia o quadrupla, anche se il volo inaugurale è stato posticipato dal quarto trimestre di quest'anno al 2023 in attesa di motivazioni.

Entro la fine dell’anno è previsto il secondo volo di Vega C dei 7 lanci già contrattualizzati.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Avio mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 14 euro.