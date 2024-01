Azimut tonico con positive indicazioni su più fronti

Azimut ha archiviato la seduta in buon rialzo, sostenuto dai dati sulla raccolta di dicembre e dalle indicazioni preliminari sul 2023.

Chiusura positiva per Azimut che se ne va al week-end con un segno più, evidenziando maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Azimut torna a salire

Il titolo ieri ha ceduto quasi tre punti percentuali dopo tre sessioni consecutive in rialzo e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

A fine giornata Azimut si è fermato a 24,54 euro, con un vantaggio dell’1,95% e circa 650mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 560mila.

Azimut: i numeri della raccolta a dicembre e nel 2023

Il titolo ha guadagnato terreno all’indomani dei dati sulla raccolta netta di dicembre che è stata positiva per 981 milioni di euro, di cui 294 milioni nel gestito, sostenuta in tutte le aree geografiche e impattata positivamente anche dall’acquisizione rilevante dell’attività di consulenza finanziaria di Australian Unity che entra nel perimetro di Azimut Next Generation Advisor.

La raccolta totale nel 2023 si chiude quindi a 6,9 miliardi di euro, rispetto ai 6,3 miliardi attesi da Equita SIM, in linea con l’obiettivo di 6-8 miliardi per l’anno, di cui 3,15 miliardi di raccolta netta nel gestito rispetto ai 3,19 miliardi di euro attesi

Le masse complessive ammontano a 90,7 miliardi di euro, in rialzo del 15% anno su anno, di cui 60,5 miliardi nel gestito, in rialzo del 2% mese su mese e 30,2 miliardi nell’amministrato.

La performance media netta ponderata consegnata ai clienti nel 2023 è del +5,43%.

Azimut: indicazioni preliminari su utile 2023

Da segnalare che Azimut ha fornito delle indicazioni preliminari sulla chiusura del 2023, in linea con le attese di Equita SIM, e la guidance 2024 superiore alle stime.

In particolare, l’utile netto adjusted 2023 è atteso tra 445 e 455 milioni di euro, contro una stima di Equita SIM di 456 milioni, in linea con la guidance fornita al mercato di un utile pari a 450 milioni.

Azimut: la guidance sul 2024

L’utile netto 2024 è visto a 500 milioni di euro, in condizioni di mercato normali, rispetto a una stima di Equita SIM pari a 457 milioni di euro.

La raccolta netta 2024 dovrebbe attestarsi sopra i 7 miliardi di euro, anche grazie alle partnership, contro una stima di Equita SIM di 4 miliardi di euro, più 3,6 miliardi da partnership con UniCredit.

Quanto agli altri spunti dalla conferenza stampa di ieri, si segnala relativamente alla partnership con Unicredit che dal 28 dicembre 2023 sono stati autorizzati 12 fondi UCITS, con il lancio di ulteriori fondi previsti nel prossimo futuro.

Il private market nel 2023 ha registrato una forte crescita con 1,5 miliardi di euro di raccolta e raggiungendo 8,1 miliardi di euro di gestito, pari al 13.3% delle masse gestite totali, e con l’obiettivo di raggiungere il 15% nel 2024.

Equita SIM mantiene una view cauta su Azimut, con una raccomandazione “hold” invariata e un prezzo obiettivo a 24 euro.

Azimut: bearish la view di Mediobanca

Cattive notizie da Mediobanca Research, secondo cui Azimut è destinato a sottoperformare il mercato.

Questo giudizio è stato confermato malgrado a dicembre l’asset manager abbia registrato il secondo risultato migliore dell’anno.

Gli analisti fanno sapere che il dato previsionale sul risultato netto per il 2023 e la guidance al 2024 sono in linea con le loro stime.

Azimut al vaglio di Intesa Sanpaolo

A puntare su Azimut è Intesa Sanpaolo che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con una raccomandazione “buy” appunto e un target price a 26,2 euro.

Gli analisti mantengono la loro view positiva sul titolo, supportata anche dalla loro convinzione che la partnership con Unicredit sia un importante passo per la diversificazione della base di distribuzione di Azimut in Italia.