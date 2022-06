Panic-selling ieri anche per Azimut che, dopo aver chiuso la sessione di giovedì con un rosso di due punti percentuali, ieri ha perso terreno per la quarta seduta di fila.

Azimut in caduta libera prima del week-end

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 17,47 euro, con un affondo del 9,08% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono passate di mano oltre due milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 800mila.

Azimut ha accusato una delle peggiori performance tra le blue chips, mostrando una evidente debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Azimut: come è andata la raccolta netta a maggio

Il titolo non ha trovato alcun sostegno nei dati diffusi giovedì relativi alla raccolta netta che a maggio è stata positiva per 681 milioni di euro, con un saldo da inizio anno pari a 2,6 miliardi.

Al pari di quanto accaduto per altri player del settore, anche per Azimut a maggio è stata più forte la raccolta dell'amministrato, con un dato pari a cica 600 milioni di euro, con un saldo da inizio ano pari a 1,9 miliardi.

La raccolta nel gestito si è attestata a 83 milioni di euro, mentre il dato sale a 757 milioni nei primi cinque mesi del 2022,

Da evidenziare che il totale delle masse gestite da Azimut è pari a 53,5 miliardi di euro, in calo dell'1,2% rispetto alla fine del 2021.

Azimut: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parlano di una raccolta netta totale positiva, nonostante il difficile contesto di mercato, ma con un mix tendente maggiormente verso la componente di risparmio amministrato.

La raccolta netta totale è stata ben superiore alla media mensile stimata dagli analisti pai a 370 milioni di euro.

Ha deluso la raccolta nel gestito che è stata pari a quasi la metà di quella messa in conto dalla SIM milanese, mentre quella nell'amministrato è stata più del doppio della cifra prevista.

Gli analisti evidenziano che l'andamento nel gestito è stato impattato dal disinvestimento di alcuni fondi propri per circa 150 milioni di euro, per finanziare il pagamento del dividendo.

Nel segmento degli alternativi/private markets, la raccolta di maggio è stata pari a 35 milioni di euro.

Nei primi 5 mesi dell'anno la raccolta netta ha già superato la metà del target previsto da Equita SIM per l'intero 2022, pari a 4,5 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi nel gestito.

Gli analisti della SIM milanese fanno notare che Azimut sta trattando con un rapporto prezzo-utili 2022 pari a 8 volte o 9,5 volte ex performance fees.

Nessuna modifica intanto alla strategia suggerita per il titolo che secondo Equita SIM merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 24,4 euro.

Azimut sotto la lente di Mediobanca e di Banca Akros

Cauti anche i colleghi di Mediobanca Securities che su Azimut mantiene fermo il rating "neutral", con un target price a 20 euro dopo la raccolta netta positiva di maggio.

Bullish invece la view di Banca Akros che invita ad acquistare il titolo, con un fair value a 26 euro.

Per gli analisti il dato sulla raccolta del mese scorso è stato migliore delle attese, pur evidenziando un mix in peggioramento.