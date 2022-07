Tra le blue chips che ieri sono riuscite a performare meglio dell'indice Ftse Mib troviamo anche Azimut.

Azimut rimbazla dopo due sedute in calo

Reduce da due sessioni consecutive in calo, dopo aver archiviato quella di giovedì con un ribasso di oltre tre punti percentuali, ieri il titolo ha dato vita a un recupero.

A fine sessione Azimut è stato fotografato a 16,32 euro, con un rialzo dello 0,49% e oltre 400mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più i 600mila.

La prossima settimana anche Azimut dovrà fare i conti con i dati societari visto che il 28 luglio presenterà i numeri del secondo trimestre.

Azimut: la preview di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Equita SIM evidenzia che, nonostante un contesto di mercato ancora particolarmente complesso, il periodo in esame ha visto dei dati di raccolta netta totale positivi, vale a dire 1,8 miliardi di euro nel secondo trimestre, di cui 658 milioni di euro nel gestito, con un saldo pari a 3,5 miliardi da inizio anno, di cui 1,15 miliardi nel gestito.

I dati sulla raccolta confermano il modello di business diversificato del gruppo in Italia e all’estero, e nel segmento del private market, che ha visto oltre 500 milioni di euro di raccolta netta nel secondo trimestre e 745 milioni da inizio anno.

Da ricordare che il segmento del private market rappresenta ora il 10% del gestito o il 7% degli asset totali.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si è attestato a 81,2 miliardi di euro a fine giugno, di cui 52,1 miliardi nel gestito, in calo rispetto agli 83,4 miliardi di fine marzo, di cui 53,8 miliardi nel gestito, a causa del calo dei mercati nel secondo trimestre di quest'anno.

Azimut: i dati attesi dalla trimestrale

Guardando dai vicino ai numeri attesi da Equita SIM per il secondo trimestre segnaliamo un utile netto a 90 milioni di euro, in calo del 31%, mentre il dato del primo semestre è visto a 185 milioni, in flessione del 18%.

I ricavi sono visti a 320 milioni di euro, in aumento del 9%, beneficiando trimestre su trimestre del re-pricing dal nuovo meccanismo fulcrum fees di circa 35 milioni e sostanzialmente senza assumere performance fees.

L'utile operativo è stimato in rialzo del 3% a 119 milioni di euro, mentre i costi operativi del 14% a 198 milioni.

Equita SIM ricorda che la guidance 2022 di Azimut prevede un utile netto di almeno 400 milioni di euro "in condizioni di mercato normali", contro la stima di Equita SIM pari a 372 milioni.

Azimut: Equita SIM aggiorna le stime 2022-2024

Gli analisti hanno aggiornato le loro stime per il periodo 2022-2024 per incorporare l’effetto mercato negativo sulle masse, in parte compensato da minori costi e oneri finanziari, per ripagamento del bond da 350 milioni di euro a fine marzo 2022.

Complessivamente, le stime di utile sono state ridotte del 4% per quest'anno, del 3% per il prossimo e sono rimaste invariate per il 2024, rispettivamente a 372, 388 e 412 milioni di euro.

La view di Equita SIM su Azimut resta cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo tagliato da 24,4 a 22,2 euro, per aumento del costo dell'equity e stacco dividendo.