Azimut fiacco, ma buoni i dati sulla raccolta di aprile

La seduta odierna prosegue senza particolari scossoni per Azimut, che rivede il segno meno dopo quattro giornate consecutive in salita.

Azimut cala dopo 4 rialzi consecutivi

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un progresso di circa un punto percentuale, presta il fianco ad alcune prese di profitto oggi.

Negli ultimi minuti Azimut viene fotografato a 25,62 euro, con una flessione dello 0,5% e oltre 200mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 800mila.

Azimut: i dati sulla raccolta di aprile

Azimut perde terreno all’indomani della diffusione dei dati relativi alla raccolta netta totale di aprile, positiva per 595 milioni di euro.

Nel gestito il dato è pari a 502 milioni di euro, di cui 451 milioni in fondo e 32 milioni in private markets, contro la stima di Equita SIM di una media mensile pari a circa 640 milioni, includendo la partnership con Unicredit.

La raccolta netta nell’amministrato è stata positiva per 92 milioni di euro, contro la stima di Equita SIM di una media mensile di circa 200 milioni.

Da inizio anno, la raccolta netta gestita ammonta a 1,3 miliardi di euro, contro i 6,5 miliardi stimati da Equita SIM per l’inter0 2024, includendo Unicredit, mentre la raccolta netta nell’amministrato è pari a 771 milioni di euro da inizio anno, contro la stima di Equita SIM pari a 2,5 miliardi di euro per il 2024.

Le masse gestite sono in calo a 61 miliardi di euro, per il deconsolidamento pro-quota di Kennedy Lewis, ma escludendo tale operazione sarebbero in crescita dell’1% su base mensile.

A fine aprile, le masse investite in private markets sono state pari a circa 5,8 miliardi di euro, pari al 9.6% delle masse gestite.

Azimut: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM spiegano che i dati sulla raccolta del mese di aprile di Azimut sono positivi, sebbene leggermente inferiori alla loro media mensile e in accelerazione sequenziale sul fronte del gestito

Sui fondi, Azimut segnala una buona domanda in Italia e in Brasile. Nel comunicato stampa, inoltre, il management si dice fiducioso di superare i target posti per il 2024, con una raccolta netta superiore a 7 miliardi di euro e 500 milioni di euro di utile netto.

Equita SIM fa sapere che sul 2024 le sue stime incorporano una raccolta netta totale pari a 9 miliardi di euro, includendo Unicredit, mentre stima che Azimut chiuda l’anno con un utile netto di 479 milioni di euro, escludendo l’impatto positivo dalla vendita di Kennedy Lewis, o 605 milioni includendo tale impatto.

Cauta intanto la view della SIM milanese che sul titolo ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 27 euro.