Ecco due titoli azionari su cui puntare senza indugio per garantirsi ottimi rendimenti futuri in portafoglio.

Anche settembre è stato un mese difficile per i mercati azionari e non è da escludere che possano esserci altre cattive notizie in arrivo.

C'è da dire però che anche in fasi di turbolenza del mercato, ci sono buone occasioni da cogliere, con un'attenzione particolare rivolta a delle società che sono in grado di generare rendimento prolungati in un portafoglio.

A caccia di titoli da mettere in portafoglio

Come evidenziato da Rachel Warren sulle pagine di The Motley Fool, ci sono alcune storie che possono offrire un solido percorso di crescita, grazie ai loro prodotti o servizi non soggetti ai clici dell'economia o a cambiamenti nella spesa dei consumatori.

Ecco due titoli azionari che rispondono pienamente a queste caratteristiche: AbbVie e DexCom.

AbbVie

Chi non ha familiarità con il colosso farmaceutico AbbVie, probabilmente conosce comunque uno dei suoi prodotti di punta, Humira.

Il farmaco più venduto al mondo ha registrato 20,7 miliardi di dollari di ricavi per l'azienda solo nel 2021.

Ora, con l'esclusiva del brevetto sul farmaco che scadrà negli Stati Uniti nel 2023, è ben sapere che Abbvie ha anche altri prodotti altamente redditizi su cui fare affidamento per entrate e profitti futuri.

I prodotti di AbbVie si concentrano su aree che vanno dalla neuroscienza all'immunologia, dall'oncologia alla virologia.

In totale, i ricavi del secondo trimestre dell'azienda sono aumentati del 5% anno su anno, mentre l'utile diluito per azione (EPS) è balzato del 21%.

Facendo un passo indietro e osservando la performance finanziaria del titolo nel periodo molto più lungo di cinque anni, si nota che l'azienda ha aumentato i ricavi annuali, l'utile netto e la liquidità dalle operazioni rispettivamente del 100%, 117% e 129%.

L'ampio portafoglio di AbbVie e i solidi dati finanziari soddisfano più requisiti per gli investitori sanitari, ma non è tutto ciò che il titolo ha da offrire. C'è anche il suo dividendo, che attualmente rende il 4,1%.

DexCom: un leader di mercato con un record di crescita

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, quasi un americano su 10 ha il diabete. Sono più di 37 milioni di persone solo negli Stati Uniti.

Per molte persone con diabete, un dispositivo di monitoraggio continuo del glucosio è una componente essenziale della vita quotidiana e, in alcuni casi, può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.

DexCom è una delle principali aziende al mondo che sviluppa e produce dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio.

DexCom ha avuto un successo incredibile con il suo prodotto di punta, il sistema CGM G6.

Il lancio della prossima versione, il G7, il 60% più piccolo del G6 e con un sensore più veloce, è previsto presto negli Stati Uniti ed è già in corso in diversi mercati internazionali tra cui Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Hong Kong.

Nel trimestre più recente, i ricavi di DexCom sono aumentati del 17%, mentre quelli statunitensi dell'11% e la crescita del fatturato internazionale è salita del 39%.

La società è anche redditizia, registrando un utile netto di 50,9 milioni di dollari negli ultimi 3 mesi.

Guardando indietro negli ultimi cinque anni, DexCom ha aumentato il fatturato annuo e l'utile netto rispettivamente del 66% e del 53%.

Il grupp ha anche ottenuto un rendimento totale del 255% durante quel periodo, più di quattro volte quello dell'S&P500.