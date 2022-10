Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 11 minuti fa

Il 2022 si conferma un anno alquanto difficile per i mercati azionari che da inizio anno mostrano tutti un bilancio negativo.

Titoli growth soffrono più di altro. Pesa il rialzo dei tassi USA

Tra i vari titoli stanno soffrendo in particolare quelli growth che specie a Wall Street risentono della politica monetaria restrittiva della Fed, finalizzata a contrastare l'inflazione.

Il rialzo dei tassi USA non è ancora finito e questa è una cattiva notizia per i titoli growth che di fatto stanno già pagando un conto molto salato da mesi.

Non mancano però interessanti opportunità di acquisto e tra i vari nomi segnaliamo anche Advanced Micro Devices (AMD) che secondo gli analisti di varie banche d'affari potrebbe riscattarsi alla grande il prossimo anno.

AMD a ridosso dei minimi: -60% da inizio anno

Il titolo ieri ha chiuso la seduta a Wall Street in calo dell'1,19% a 57,23 dollari, con un bilancio negativo da inizio pari a circa il 60%, ben superiore a quella del Nasdaq Composite.

Proprio nei giorni scorsi, e precisamente il 13 ottobre, AMD ha aggiornato il minimo dell'anno, con un nuovo bottom a 54,57 dollari.

Ad appesantire ulteriore l'andamento del titolo nelle ultime giornate hanno contribuito le ultime indicazioni arrivate da fronte societario.

AMD: i dati preliminari del 3° trimestre

Nella prima settimana di ottobre, il gruppo, leader insieme ad Intel nel design delle CPU usate principalmente nei PC, ha pubblicato il fatturato preliminare per il terzo trimestre dell'esercizio in corso.

Il dato è pari a 5,6 miliardi di dollari, oltre 1 miliardo al di sotto delle attese del mercato.

Nella parte client (pc) il fatturato è calato del 53% su base trimestrale, mentre il verticale datacenter ha continuato a mostrare trend di crescita, con un rialzo dell'8% trimestre su trimestre.

AMD: broker scatenati, ma prevalgono i giudzi bullish

Nei giorni successivi alla pubblicazione dei dati preliminari del terzo trimestre, numerosi broker si sono scatenati su AMD.

Gli analisti hanno infatti tagliato il prezzo obiettivo del titolo, ma molti hanno mantenuto un giudizio bullish, segno evidente del fatto che continuano a credere nelle buone prospettive del gruppo e quindi dell'azione.

I nuovi target price, anche se rivisti al ribasso, offrono infatti margini di apprezzamento molto interessanti.

AMD: potenziale di upside fino al 250%

Il consenso a Wall Street indica i 60 dollari come fair value più basso per AMD, mentre quello medio si attesta a 90 dollari.

Ancor più interessante l'indicazione relativa al prezzo obiettivo più alto, pari a 200 dollari, valore che implica un margine di upside di circa il 205% rispetto alle quotazioni correnti a Wall Street.