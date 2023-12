3 azioni da cui stare lontani per non bruciare soldi

Focus su tre titoli azionari che si presentano come investimenti vulnerabili in questa fase.

La scorsa settimana Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley Fool, aveva suggerito di mantenere le distanze da Steelcase, CarMax e Lennar.

Il primo titolo è salito dell’11%, il secondo del 2% e il terzo è sceso dell’1%, registrando in media un rialzo del 4%, con una evidente sovraperformance rispetto all’S&P500, che nello stesso arco temporale ha guadagnato lo 0,8%.

Ancora una volta Munarriz non ha centrato la sua previsione, ricordando però di aver avuto ragione in 70 delle ultime 113 settimane, ovvero il 62% delle volte.

Per l’ottava di Borsa che a Wall Street è iniziata ieri, l’esperto suggerisce di stare alla larga da Alibaba Group, nuovamente da Steelcase e da JD.com, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Alibaba

La scorsa settimana si è conclusa male per alcuni investitori in titoli growth cinesi.

Venerdì l'autorità di regolamentazione dei giochi del paese asiatico ha emanato una bozza di restrizioni con ripercussioni sul denaro e sul tempo che i giocatori spendono nei giochi online in Cina.

La notizia ha visto alcuni player cinesi di giochi crollare del 10% o più, mentre il calo di Alibaba è stato limitato all’1%, per quanto non si tratti di una società cinese di giochi online, ma di un colosso dell'e-commerce.

Quanto accaduto la scorsa settimana per il settore dei giochi, è un altro promemoria dei pericoli che gli investitori statunitensi devono affrontare nel momento in cui acquistano titoli growth cinesi.

Alibaba non è più il titolo growth di qualche anno fa. Il gruppo ha registrato una crescita dei ricavi a due cifre solo una volta negli ultimi otto trimestri.

Per il momento è meglio evitare Alibaba, visto che gli investitori cercano di vendere i loro titoli perdenti per compensare le plusvalenze altrove.

Con le azioni di Alibaba scese del 76% rispetto al picco del 2020, ci sono molti investitori in difficoltà, ricordando che questa settimana vedrà scambi deboli per via delle festività.

Steelcase

Steelcase la scorsa settimana è salito dopo che la società ha diffusa una trimestrale contrastata. I profitti sono stati superiori alle aspettative, ma i ricavi si sono attestati nella fascia bassa del calo dal 3% al 6% che il gruppo si era prefissato a settembre scorso.

Le azioni sono ora più che raddoppiate nel 2023, ma questo è il sesto trimestre consecutivo di decelerazione dei guadagni di fatturato, e i confronti anno su anno sono ora negativi.

Steelcase ha fatto un ottimo lavoro nel migliorare la propria efficienza operativa per ottenere utili incoraggianti, ma questo è tutto.

Il titolo da inizio anno ha messo a segno un deciso rialzo, ma i recenti guadagni non sembrano sostenibili o giustificati.

JD.com

Giocando sullo stesso tema di Alibaba, JD.com è un altro player cinese dell'e-commerce che potrebbe essere un titolo allettante da vendere nel 2023.

Se il calo del 13% di Alibaba quest'anno è duro, gli investitori di JD.com hanno visto il valore delle loro posizioni dimezzarsi.

Anche JD.com ha registrato un rallentamento delle vendite, registrando una crescita percentuale a una cifra per quattro trimestri consecutivi.

I recenti rapporti che mostrano un rallentamento della spesa al consumo in Cina indicano anche una debolezza più a breve termine.