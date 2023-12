3 azioni da cui stare lontani nelle prossime sedute

Tre titoli azionari da cui è bene mantenere le distanze nel breve, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

La scorsa settimana Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley Fool, aveva suggerito di stare alla larga da Dollar General, Thor Industries e Big Lots.

Il primo titolo è sceso durante la scorsa ottava del 6%, il secondo è salito del 4% e il terzo è calato del 4%.

In media le tre azioni hanno riportato una flessione del 2%, performando peggiore dell’S&P500 che nello stesso arco temporale è salito dello 0,2%.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, Munarriz invita a mantenere le distanze da Altria, Lennar e DR Norton, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Altria

Il mercato è in ripresa ultimamente, sulla scia anche di alcuni dati macro favorevoli su più fronti, dall’inflazione ai livelli di disoccupazione.

Cresce la sensazione che ciò che gli ottimisti speravano fosse un atterraggio morbido nel 2024 finisca per fornire un rimbalzo ancora migliore.

Altria, invece, è scambiato leggermente al ribasso nel 2023, e tale rendimento è adeguato al suo grosso dividendo trimestrale.

I rialzisti sosterranno che lo yield del 9,5% attirerà gli investitori, a maggior ragione se i tassi di interesse sui tradizionali veicoli a reddito fisso inizieranno a diminuire nel 2024.

Secondo Munarriz, però, l’attenzione sarà calamitata solo dal motivo per cui il rendimento di Altria è così massiccio.

La sua prognosi è incerta e la società sta regalando i suoi soldi come qualcuno che fa un ultimo tiro da una sigaretta prima di spegnerla per entrare in un locale.

I ricavi di Altria sono diminuiti del 2,5% al ​​netto delle accise nell’ultimo trimestre a causa di una crescita piatta degli utili.

Bisogna tornare indietro di più di due decenni per scoprire l’ultima volta che i ricavi annuali sono aumentati di oltre il 6%.

La tendenza recente è stata dolorosa, visto che i ricavi sono diminuiti in sei degli ultimi sette trimestri.

Lennar

Le azioni del costruttore di case Lennar hanno raggiunto un altro massimo storico venerdì.

Gli alti tassi ipotecari hanno raffreddato il mercato immobiliare complessivo, ma hanno anche bloccato l’offerta di case di seconda mano sul mercato.

La gente non vuole vendere le proprie case e rinunciare ai mutui a basso valore corrente.

Lennar riporta i risultati fiscali del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato di giovedì e gli analisti sono poco ottimisti, visto che si stanno preparando a una crescita stabile dei ricavi e degli utili questa settimana.

Lennar si è guadagnato il beneficio del dubbio. Ha superato gli obiettivi di profitto con una percentuale a due cifre in ciascuno dei suoi ultimi tre rapporti, ed è probabile che riesca a fare altrettanto un’altra volta.

Non passerà molto tempo prima che i singoli proprietari di case si sentano a proprio agio nel rimettere le loro proprietà in vendita, e gli sviluppatori che creano nuove comunità nei sobborghi dovrebbero iniziare a sentire il colpo, mentre la mancanza di case disponibili diventa un eccesso.

DR Horton

DR Horton è il più grande promotore immobiliare residenziale del paese. Venerdì ha anche raggiunto un altro massimo storico.

Se Lennar dovesse dipingere un quadro nebuloso del mercato, ciò potrebbe abbattere gli altri player tra cui DR Horton.

I multipli sembrano bassi per i costruttori di case, ma è da ricordare che questo è un business ciclico e quando il mercato gira, è una svolta rapida e talvolta brutale.