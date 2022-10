La scorsa settimana è stata decisamente positiva a Wall Street, dove i tre indici principali hanno messo a segno un rialzo importante.

Una performance di rilievo che però non ha fatto deragliare la strategia di Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley Fool, che nell'ultima ottava aveva suggerito di mantenere le distanze da Snap, Freeport-McMoran e Gold Fields.

Il primo titolo è crollato del 22%, il secondo è balzato in avanti del 16% e il terzo è salito del 6%.

In media i tre titoli hanno riportato una variazione nulla, mentre l'S&P500 è salito del 4,7% nelle ultime cinque sedute.

Ancora una volta si è rivelata corretta l'indicazione di Munarriz che ora, per la settimana iniziata oggi, suggerisce di stare alla larga da Amazon.com, AbbVie e Overstock.com, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Amazon

Munarriz ammette di non aver mai pensato che Amazon sarebbe entrato nella sua lista dei titoli da evitare, ma alla fine il suo ingresso è avvenuto proprio questa settimana.

Il colosso dell'e-commerce presenterà giovedì prossimo, dopo la chiusura di Wall Street, i conti del terzo trimestre.

Amazon ha sorpreso gli investitori con perdite trimestrali consecutive, senza dimenticar che la crescita dei ricavi ha accusato un netto rallentamento per cinque trimestri consecutivi.

Le vendite del gruppo dovrebbero evidenziare una ripresa nel terzo trimestre, ma probabilmente i margini mostreranno ancora una contrazione.

C'è da dire che il periodo dello shopping è in avvicinamento, ma è probabile che i consumatori quest'anno tengano i loro portafogli più chiusi del solito visto il contesto economico incerto e questa è una cattiva notizia per Amazon.

AbbVie

Gli investitori vedono le aziende farmaceutiche redditizie come performanti durante tutte le stagioni e AbbVie in particolare offre utili sani, con un buon rendimento del dividendo, nell'ordine del 3,8%.

Il gruppo riporterà i risultati trimestrali verso la fine della settimana e gli analisti stanno scommettendo su una crescita decente sia degli utili che dei ricavi.

Le prospettive a breve termine per AbbVie appaiono però confuse qui: per il suo farmaco più venduto, Humira, scadrà il brevetto l'anno prossimo, e gli analisti vedono le vendite in calo del 7% nl 2023, con una flessione ancora maggiore dei profitti.

AbbVie ha alcuni farmaci più "giovani" che aiuteranno a fronteggiare in qualche modo la concorrenza in arrivo dai farmaci generici di Humira, ma questo non basterà a puntellare come dovuto la società.

Overstock.com

Se per le prospettive di Amazon c'è più di qualche nuvola all'orizzonte, la situazione è ancora peggiore per Overstock.com.

Si potrebbe pensare che una potenziale recessione potrebbe essere in qualche modo una buona notizia per un gruppo come Overstock.com che vende articoli in liquidazione, in difficoltà e in eccesso a prezzi stracciati, ma non è stato così.

Come la merce che vende, le azioni di Overstock e gli obiettivi di profitto stanno diminuendo.

Anche Overstock presenterà la trimestrale questa settimana e i suoi conti potrebbero essere ben peggiori di quelli di Amazon e di AbbVie.