Ecco tre titoli azionari che è meglio tenere alla larga, visto che si profilano come investimenti vulnerabili in questa fase di mercato.

La scorsa settimana Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley, aveva consigliato di stare alla larga da Wayfair, TrueCar e Tesla Motors, ma le cose non sono andate come sperato.

I tre titoli, indicati come investimenti vulnerabili, in realtà si sono comportati meglio del previsto. Wayfair ha messo a segno un rally del 16% la scorsa ottava, TrueCar è salito del 2% e Tesla Motors del 3%.

In media i tre titoli hanno registrato un incremento del 5%, ben superiore a quello dell'S&P500 che nello stesso arco temporale ha guadagnato un frazionale 0,4%.

Questa volta, quindi, Munarriz, ha sbagliato, ma c'è da dire che ha avuto ragione in 27 delle ultime 42 settimane.

Per l'ottava di Borsa iniziata ieri, il suggerimento è di mantenere le distanze da AMTD Digital, Roblox e Coinbase.

AMTD Digital

L'ultimo mese è stato strepitoso AMTD Digital: la piattaforma unica in Asia per le soluzioni digitali è stata quotata in Borsa a 7,80 dollari a metà luglio.

Il titolo ha aperto a 13 dollari ed è solo schizzato più in alto, tanto che la scorsa settimana lo abbiamo visto aprire a 335,50 dollari, raggiungere un massimo di 2.555,30 dollari il giorno dopo e chiudere a 721,23 dollari venerdì.

Da tenere presente che con 185 milioni di azioni in circolazione, la capitalizzazione di mercato è salita a 472 miliardi di dollari al picco della scorsa settimana.

Ci sono solo otto titoli quotati negli Stati Uniti con capitalizzazioni più elevate e sono tutte blue chip sostanzialmente grandi.

AMTD Digital ha generato appena 25,2 milioni di dollari di ricavi nell'anno fiscale 2021 e la crescita degli stessi è stata piatta nei primi 10 mesi dell'anno fiscale 2022.

Questo è un vero affare, ma la valutazione del titolo è fuori scala in questo momento.

Roblox

La crescita di Roblox, un tempo vertiginosa, sta iniziando a rallentare. Il gruppo ha visto accelerare il suo business durante le prime fasi della pandemia. I ricavi sono passati dall'aumento del 56% nel 2019 all'82% nel 2020 e al 108% lo scorso anno, ma gli incrementi anno su anno stanno iniziando a rallentare drasticamente, decelerando per quattro trimestri consecutivi.

Oggi Roblox diffonderà i conti del secondo trimestre, dopo che il primo è stato difficile, visto che ha fatto registrare il suo primo calo sequenziale di ricavi da quando la società è quotata.

Coinbase

Le azioni di Coinbase sono più che raddoppiate da quando hanno toccato il fondo a maggio. Il rally è garantito?

È vero che le criptovalute hanno iniziato a riprendersi dopo un brutale calo all'inizio di quest'anno e Coinbase è anche in una situazione finanziaria decisamente migliore rispetto alle altre piattaforme più aggressive.

Come Roblox, Coinbase riporterà i risultati finanziari degli ultimi tre mesi poco dopo la chiusura del mercato oggi.

Gli analisti vedono i ricavi tagliati di oltre la metà rispetto ai livelli dell'anno precedente e tutti si stanno preparando ad una perdita trimestrale per Coinbase.