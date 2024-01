Azioni UE: nuovi rialzi quest’anno. I titoli da preferire

L’azionario europeo si conferma interessante anche per quest’anno: ecco i titoli da mettere in portafoglio secondo gli esperti.

In questo primo scorcio del 2024, superata la prima settimana ancora dominata da un clima di festività, gli investitori continuano a interrogarsi sulle prospettive dei mercati azionari.

Azionario UE: per GAM è ancora appetibile nel 2024

Parlando in particolare delle Borse, europee, Niall Gallagher, Investment director di GAM guarda con fiducia all’outlook per l’anno in corso.

L’esperto ritiene che ci siano le condizioni favorevoli per un ulteriore rialzo delle azioni europee nel 2024, segnalando che il multiplo prezzo-utili a termine è di 12,5, più basso dei valori medi di lungo termine.

La crescita degli utili è attesa nell’ordine del 6% quest’anno e del 9% il prossimo, mentre il rendimento dei dividendi previsto è molto interessante, pari al 3,7%, ben al di sopra dei valori medi.

Banche: prospettive favorevoli

A livello settoriale, l’esperto di GAM ritiene che le prospettive restino favorevoli per il comparto bancario, evidenziando che le attuali quotazioni dei titoli non riflettono la sostenibilità dell’aumento degli utili/ROE a fronte del ritorno a tassi di interesse positivi.

Fino a quando i tassi di interesse si manterranno al di sopra del 2%, le banche avranno la possibilità di continuare a registrare un ROE interessante, ben oltre le stime conservative sul costo del capitale.

C’è da dire però che la maggior parte del settore scambia ancora a un valore inferiore a quello contabile, nonostante il rendimento del patrimonio netto tangibile sia tra il 12% e il 20% per la maggior parte dei titoli e questo non ha senso secondo Gallagher.

Settore energia

Interessante anche il settore dell’energia, che ha alcuni aspetti in comune con quello bancario, quali le basse valutazioni rispetto ai dati storici e rendimenti di cassa elevati, grazie ai dividendi e ai riacquisti di azioni proprie.

Già in passato GAM ha fatto sapere di prevedere un prezzo del petrolio in un range più alto nei prossimi 10 anni, senza dimenticare che probabilmente nel settore dell’energia emergeranno probabilmente carenze e inefficienze di prezzo a causa degli investimenti di capitale insufficienti.

Ciò offrirà opportunità di guadagno in un’ampia gamma di segmenti, ricordando al contempo che le società europee dell’energia integrate avranno un ruolo importante nella transizione energetica.

Altri titoli su cui puntare

Il settore bancario ed energetico non sono le uniche due scelte di GAM, che di fatto ha un’esposizione importante in aree del mercato che beneficeranno dei fattori di crescita strutturale.

L’esperto scommette così sulle migliori società a livello globale, con valutazioni azionarie adeguate e interessanti.

In tal senso tra i temi più appetibili ci sono i semiconduttori e le società tecnologiche esposte agli investimenti nei chip, tra cui STM, Infineon, ASM International, BE Semiconductor e Atlas Copco.

Anche in altre aree GAM nota una combinazione interessante tra valutazioni, crescita strutturale e rendimenti discreti, ovvero nei settori che beneficeranno della decarbonizzazione e della transizione verso net zero.

I titoli esposti al processo di elettrificazione comprendono Prysmian, Schneider, oltre naturalmente a Infineon e STM.

Tra i titoli esposti all’idrogeno verde e blu ci sono Linde, Atlas Copco e naturalmente le nostre posizioni nel settore dell’energia.