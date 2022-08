Nella consueta rubrica su The Motley, la corsa settimana Rick Munarriz aveva suggerito di stare alla larga da questi tre titoli azionari: Tesla Motors, Bath & Body Works e AMTD Digital.

Il consiglio si è rivelato corretto, visto che il primo titolo ha perso l'1%, il secondo il 3% e il terzo è crollato dell'11%.

In media le tre azioni in questione hanno riportato una flessione del 5%, più ampia di quella dell'S&P500 che nello stesso arco temporale ha ceduto l'1,2%.

Giusta quindi la strategia di Munarriz che ha centrato la sua previsione in 29 delle ultime 44 settimane.

Pe l'ottava di Borsa iniziata oggi, il consiglio è di mantenere le distanze da Baozun La-Z-Boy e nuovamente da Bath & Body Works.

Baozun

Fornire soluzioni di e-commerce in Cina per marchi globali non è un modello di business così succoso per Baozun come sembrava qualche anno fa.

La Cina si è fatta dei nemici all'estero e l'economia stessa nella nazione più popolosa del mondo sta rallentando.

Baozun presenterà la trimestrale domani e ci sono validi motivi per essere preoccupati.

Gli analisti vedono i ricavi del gruppo in calo del 19% per il secondo trimestre, a fronte di una flessione del 71% per l'utile per azione.

Baozun non è stato all'altezza delle aspettative degli analisti in due degli ultimi tre trimestri.

Il mercato sperava che il passaggio dell'attività di Baozun alle vendite di terze parti avrebbe aiutato a migliorare i suoi margini, ma stiamo chiaramente vedendo che i profitti vanno nella direzione sbagliata.

La-Z-Boy

La-Z-Boy è un produttore di mobili che probabilmente vedrà il suo business calare entro la fine dell'anno.

Si prevede che la società, con i conti in arrivo questa settimana, registrerà il suo quinto trimestre consecutivo di crescita percentuale a due cifre, ma gli analisti vedono la tendenza invertire mentre l'anno fiscale si conclude.

Abbiamo già visto produttori e rivenditori di mobili per la casa inciampare in questa stagione delle trimestrali.

Le persone che hanno deciso di rendere le loro case più confortevoli nel 2020 e nel 2021, ora sono frenate dal contesto di alta inflazione.

Bed Bath & Beyond

Le azioni di Bed Bath & Beyond sono crollate del 40% venerdì, dopo che un prolifico investitore di azioni meme ha incassato la sua posizione.

Con la scomparsa di un importante sostenitore, Bed Bath & Beyond dovrà poggiarsi esclusivamente sui suoi fondamentali e questo non è molto incoraggiante.

Bed Bath & Beyond ha snocciolato quattro trimestri consecutivi di ricavi in calo di almeno il 20%. Questo sarà il suo quinto anno consecutivo di perdite.