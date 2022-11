Nella consueta rubrica curata su The Motley Fool, la scorsa settimana Rick Munarriz aveva suggerito di stare alla larga da Amazon.com, AbbVie e Ovestock.com.

La sua strategia si è rivelata corretta, visto che il primo titolo è crollato del 13,3%, il secondo è sceso dello 0,3% e il terzo è salito dello 0,8%.

In media i tre titoli hanno riportato una flessione del4,3%, performando decisamente meglio dell'S&P500 che nello stesso arco temporale è salito del 4%.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, Munarriz suggerisce di mantenere le distanze da Cinemark Holdings, CVS Health e Noodles & Co., in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Cinemark Holdings

È stata un'estate difficile al multisala. Il picco della stagione teatrale, partita con il botto, si è avuto poco dopo l'inizio del terzo trimestre.

Cinemark Holdings presenterà i conti degli ultimi tre mesi venerdì mattina e l'attesa è che saranno a tema con i film horror che tendono ad uscire in questo periodo dell'anno.

Cinemark sta perdendo soldi e le proiezioni per un ritorno alla redditività sono state drasticamente ridotte negli ultimi mesi.

Cinemark ha anche registrato una perdita maggiore del previsto nelle due trimestrali precedenti, ed è allora che i risultati al botteghino sono stati più incoraggianti.

I grandi film stanno finalmente arrivando, ma una prospettiva ottimistica sarà annullata da un brutale terzo trimestre?

Cinemark è una società altamente indebitata con quasi 4 miliardi di dollari di debiti. Il suo valore aziendale è più di tre volte la sua capitalizzazione di mercato, e questo non è un buon aspetto con i tassi di interesse in aumento.

CVS Health

Anche CVS Health presenterà i conti degli ultimi tre mesi questa settimana e precisamente giovedì.

Gli analisti vedono ricavi e utili per azione salire rispettivamente del 4% e dell'1%.

I venti contrari sono lì per un settore in un'era in cui la riforma sanitaria e le prescrizioni più economiche sono in aumento.

Ci stiamo dirigendo verso il periodo dell'anno in cui la gente fa la fila per i vaccini antinfluenzali, ma le cose miglioreranno davvero rispetto ai livelli di traffico dell'anno scorso?

L'aumento della popolarità delle app di consegna di terze parti potrebbe anche intaccare il traffico pedonale per le persone che si limitano a comprare alcune cose essenziali per la casa.

Alcuni investitori vedono CVS Health come un investimento resistente alla recessione, ma Munarriz non è convinto di ciò.

Noodles & Co.

Alcuni dei principali ristoranti che hanno riportato i risultati la scorsa settimana hanno diffuso report incoraggianti, ma Noodles & Co. non entra nella stagione degli utili con lo stesso tipo di slancio.

Il gruppo ha mancato gli obiettivi di profitto di Wall Street in due degli ultimi tre trimestri.

Sfortunatamente i margini di Noodles & Co. stanno subendo un duro colpo poiché i costi per la gestione di un ristorante, inclusa l'inflazione di manodopera e cibo, continuano ad aumentare.