I mercati azionari restano nervosi, come evidenziato dal sell-off del Nasdaq di ieri. Ci sono però dei titoli pronti a volare: eccone uno.

I mercati azionari continuano a rimanere con i nervi scoperti e si mostrano sensibili alla minima indicazione negativa che alimenta subito forti vendite.

Mercati azionari nervosi: brutto sell-off ieri per il Nasdaq Composite

Una conferma di ciò si è avuta nella giornata di ieri, quando Wall Street è stata colpita da un brutto sell-off che si è abbattuto in particolare sul Nasdaq Composite.

Proprio nel settore tecnologico ci sono però ottime occasioni di acquisto, con alcuni titoli che offrono grandi prospettive di crescita in Borsa.

Coinbase Global in perdita di oltre il 65% dai record storici

Tra gli altri segnaliamo in particolare Coinbase Global che non più tardi di ieri ha lasciato sul parterre quasi sei punti percentuali, mostrando quindi maggiore debolezza relativa rispetto al Nasdaq Composite.

Quello di ieri però è solo l'ultimo ribasso di una lunga serie, basti pensare che il titolo da inizio anno mostra una perdita di circa il 50%.

Il bilancio è decisamente più pesante se si prende come punto di riferimento il massimo storico toccato da Coinbase Global il 9 novembre 2021 a 368,9 dollari.

Da allora il titolo ha visto ridursi il suo valore a oltre un terzo, con una perdita di oltre il 65% al close di ieri.

Coinbase Global: Goldman Sachs dice buy

Indicazioni senza dubbio allarmanti per il titolo che proprio questo mese festeggia un anno dalla sua quotazione a Wall Street.

Le prospettive per Coinbase Global però sembrano tutt'altro che preoccupanti, stando almeno alle indicazioni che giungono da diverse banche d'affari, tutte pronte a scommettere sul titolo.

Goldman Sachs, ad esempio, nei giorni scorsi ha ribadito la raccomandazione "buy" su Coinbase Global, con un prezzo obiettivo a 240 dollari, un valore quasi doppio rispetto alle quotazioni correnti a Wall Street.

Coinbase Global: JP Morgan rivede il target price

La scorsa settimana il titolo è finito sotto la lente di Kenneth Worthington, analista di Jp Morgan, che da una parte ha reiterato il rating "outperform" e dall'altra ha rivisto al ribasso il target price da 296 a 258 dollari, più alto di quello indicato dalla stessa Goldman Sachs.

La sforbiciata è stata decisa dall'esperto alla luce delle valutazioni più contenute delle criptovalute in generale, ma anche in ragione di volumi di scambio decisamente più contenuti di quanto previsto in precedenza.

L'analista di JP Morgan non abbandona il suo ottimismo su Coinbase Global, ma in generale ritiene che il mercato delle valute digitali abbia bisogno "di un po' di entusiasmo in termini di nuovi prodotti e/o nuovi casi d'uso".

Coinbase Global: per JPM Securities può volare fino a 394 dollari.

A scommettere senza indugio su Coinbase Global è Devin Ryan, analista di JPM Securities, che nei giorni scorsi ha ribadito la raccomandazione "outperform", ma ha rivisto verso il basso il fair value da 405 a 394 dollari.

Questo nuovo target price implica un valore più che triplo rispetto ai prezzi correnti a Wall Street, con un potenziale di upside per Coinbase Global davvero strepitoso, nell'ordine di circa il 210% rispetto al close di ieri.