Dopo il precedente flop, nell'ultima settimana Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley Fool, ha centrato la sua previsione sui tre titoli da evitare per non farsi male: Micron Technology, Bed Bath & Beyond e National Beverages.

Il primo ha ceduto l'8% nelle ultime cinque sedute, il secondo è crollato del 33% e il terzo è salito del 2%.

In media i tre titoli sono scesi del 13%, evidenziando una netta sottoperformance rispetto all'indice S&P500 che invece ha riportato una flessione ben più contenuta del 2,2%.

Per la settimana in corso, che a Wall Street in realtà inizierà domani, vista la chiusura odierna per la festività dell'Independence Day, Munarriz invita a tenere le distanze da Coinbase, H&R Block e WD-40.

Coinbase

Questo è un momento difficile per le piattaforme crittografiche. Abbiamo già visto un paio di importanti player bloccare i prelievi mentre cercano di evitare il fallimento.

L'argomento rialzista per Coinbase è che, in quanto leader ricco di liquidità, sarebbe l'ultimo a cedere.

Potrebbe anche raccogliere parte del business dei competitor di piattaforme minori ora in cattive acque.

Coinbase stava già vacillando prima che i suoi rivali iniziassero a crollare. Il volume degli scambi retail ha registrato un calo sequenziale del 58% nel primo trimestre di quest'anno e il secondo trimestre probabilmente è solo peggiorato.

Coinbase è stato abbastanza intelligente da non correre i rischi che hanno assunto altre piattaforme, ma sarà necessario del tempo perchè torni l'appetito globale per le valute digitali.

H&R Block

Solo una manciata di titoli che non rientrato nel settore energetico si è spostata nettamente al rialzo quest'anno.

H&R Block è uno di questi, con un incremento del 59% finora nel 2022. Non ci sono catalizzatori negativi a breve termine per H&R Block che, ricordiamolo, ha rafforzato la sua guidance nell'ultimo trimestre.

Tuttavia, le prospettive a lungo termine rimangono tempestose per H&R Block, perchè l'idea di Munarriz è che gli investitori passeranno alla cassa per quei titoli che hanno corso tanto nella prima metà di quest'anno.

WD-40

Si potrebbe pensare che questo clima economico sia terreno fertile per WD-40. Il suo lubrificante omonimo, così come la sua vasta linea di prodotti per la manutenzione, la cura della casa e la pulizia, risentono in realtà del contesto odierno.

Non stiamo spendendo tanto quanto un anno fa e il problema con WD-40 è che non è andato bene come si potrebbe pensare.

Le pressioni inflazionistiche hanno schiacciato il margine lordo dl gruppo che tre mesi fa ha rivisto al ribasso la sua guidance per quest'anno.

Giovedì pomeriggio Wd-40 alzerà il velo sui conti degli ultimi tre e non saranno da escludere cattive sorprese.

L'aumento dei prezzi potebbe aver spinto i clienti a scegliere prodotto più economici e questo è solo uno dei punti interrogativi che pesano su WD-40.