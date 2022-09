Nella consueta rubrica curata su The Motley Fool, Rick Munarriz aveva indicato come tre titoli da evitare la scorsa settimana Stitch Fix, Lennar e Coinbase.

La strategia suggerita si è rivelata corretta, visto che il primo titolo è sceso dell'11%, il secondo è salito del 2% e il terzo ha accusato un affondo del 16%.

In media le tre azioni hanno riportato una flessione dell'8,3%, ben più ampia di quella registrata dall'S&P500 che è sceso del 4,6%.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, il consiglio è di mantenere le distanze da Cracker Barrel Old Country Store, Rite Aid e nuovamente da Lennar, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Cracker Barrel Old Country Store

Una delle società che riportano la trimestrale questa settimana è Cracker Barrel Old Country Store.

La catena di ristoranti con annessi negozi di articoli da regalo retrò pubblicherà i conti del quarto trimestre fiscale oggi e le notizie in arrivo non sono delle migliori.

Gli analisti vedono un ragionevole aumento dei ricavi del 7% anno su anno, ma si prevede che l'utile per azione crollerà del 38%.

L'aumento dei costi di cibo e manodopera sta avendo un impatto negativo, ma non aiuta nemmeno il fatto che molti dei 660 ristoranti di Cracker Barrel si trovino in zone rurali lungo le principali autostrade.

Sono alla mercé degli automobilisti in vacanza durante l'estate e, con l'aumento dei prezzi della benzina e un'economia traballante, è probabile che vedremo meno viaggi su strada.

La situazione peggiora. Gli analisti hanno sopravvalutato i risultati di Cracker Barrel ogni trimestre nell'ultimo anno. Se il trend continua, si parla di un calo degli utili superiore al 38%.

Rite Aid

Gli operatori delle farmacie sono stati storicamente investimenti per tutte le stagioni.

Rite Aid, sfortunatamente, è rimasto indietro nel suo settore, visto che ha registrato una crescita dei ricavi a una cifra o peggio in 12 degli ultimi 13 anni fiscali e la top line è diminuita in cinque di quegli anni.

Il gruppo ha registrato perdite annuali per quattro anni fiscali consecutivi e gli analisti vedono dati in rosso almeno nei prossimi tre anni.

Dobbiamo anche parlare del debito di Rite Aid che si attesta a oltre 6 miliardi di dollari e con i costi finanziari in aumento, sarà ancora più difficile per il gruppo tirarsi fuori dalla sua situazione fortemente indebitata.

Rite Aid riporta i risultati del secondo trimestre fiscale giovedì e le prospettive a breve termine sono cupe.

Lennar

Il costruttore di case con sede in Florida è stato l'unico titolo a salire tra quelli indicati da Munarriz la scorsa settimana.

Il gruppo ha diffuso risultati contrastanti, poiché i ricavi sono diminuiti rispetto alle aspettative, ma Lennar ha resistito meglio del previsto con riferimento alla bottom line.

I prossimi trimestri potrebbero essere difficili. Lennar ha avvertito la scorsa settimana che le cancellazioni sono al di sopra delle medie storiche e con i prezzi delle case che iniziano a scendere, non è una sorpresa.

I tassi dei mutui sono aumentati negli ultimi mesi e questo sta creando un eccesso di offerta, poiché i potenziali proprietari di case hanno meno potere di finanziamento rispetto a prima.

Lennar ha flessibilità in quanto può offrire ai suoi clienti opzioni di finanziamento, ma il vero problema qui è che i prezzi delle case in generale si stanno raffreddando e in realtà stanno scendendo in molti mercati.