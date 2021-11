Ecco tre titoli azionari da evitare questa settimana per non correr il rischio di subire perdit anche pesanti.

Come ogni settimana, nella rubrica curata su The Motley Fool, Rick Munarriz suggerisce i tre titoli da cui mantenere le distanze per evitare brutte sorprese.

La scorsa ottava Munarriz aveva indicato Digital World Acquisition Corp, Pinterest e PetMed Express, segnalando che il primo è crollato del 28%, il secondo del 23%, mentre il terzo è salito del 5%.

I tre titoli in media sono calati del 18,7%, performando decisamente peggio dell'S&P500 che è salito dell'1,3%.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, Munarriz suggerisce di stare alla larga da: Digital World Acquisition Corp.(NASDAQ:DWAC), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) e Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD).

Digital World Acquisition Corp.(NASDAQ:DWAC)

Digital World Acquisition ha subito un duro colpo la scorsa settimana dopo l'impennata di quella precedente.

La società è decollata dopo aver collaborato con Trump Media & Technology Group per il lancio della piattaforma Truth Social.

Non era una chiamata politica. Diverse SPAC sono cresciute dopo aver annunciato un compagno di ballo, solo per scivolare una volta che l'accordo è diventato realtà.

Il titolo ha subito un crollo del 28% la scorsa settimana e Munarriz fa sapere che non tende a ripetere una scelta ribassista dopo una pesante caduta, ma Digital World Acquisition è ancora scambiata per più di quattro volte il suo cash, con i termini del potenziale deal ancora a dir poco oscuri.

Activision Blizzard

Si potrebbe pensare che la popolarità dei videogiochi sia in forte espansione durante la pandemia.

Se passiamo più tempo a casa ad usare lo streaming, non stiamo giocando anche a Call of Duty e World of Warcraft?

Activision Blizzard però è scambiato più vicino al suo minimo che al suo massimo di 52 settimane, e oggi presenterà un difficile rapporto trimestrale.

Activision Blizzard ha dovuto licenziare quasi due dozzine di dipendenti a seguito di accuse di molestie, frenare la pianificazione dell'evento online BlizzCon del prossimo anno e implementare un meccanismo anti-cheat per rimediare ai difetti di Call of Duty.

Activision Blizzard sta vivendo un anno difficile. Gli analisti vedono le entrate in aumento del 5% nel 2021, segnalando che il gruppo ha registrato una crescita della top-line a due cifre solo una volta negli ultimi cinque anni.

Robinhood Markets

La scorsa settimana è stata dura per Robinhood Markets dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali deludenti.

Robinhood ha sperimentato un problematico calo sequenziale nei conti finanziati, suggerendo che i trader si stanno spostando su piattaforme più flessibili.

La società ha parlato di voler aumentare le sue offerte. Ha portafogli crittografici in lavorazione e promette anche che i trasferimenti di account e gli account IRA sono sulla sua tabella di marcia del prodotto a breve termine. Robinhood Markets continuerà a ridurre il numero di clienti fino a quando non diventerà una piattaforma di trading più completa.