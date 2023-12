3 azioni da cui stare alla larga per non bruciare soldi

Mantenere le distanze da questi tre titoli, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Nella consueta rubrica curata su The Motley Fool, Rick Munarriz, uno dei collaboratori, aveva suggerito di stare alla larga da Warner Bros Discovery, Ambarella e Big Lots.

I tre titoli però hanno guadagnato tutti terreno e in particolare il primo è salito del 4%, il secondo del 5% e il terzo è balzato del 54%, con un rialzo in media del 21%.

Una performance nettamente superiore a quella registrata dall’S&P500 che, nello stesso arco temporale, è salito dello 0,8%.

Munarriz riconosce così di aver sbagliato, ricordando però che la sua previsione è stata corretta in 69 delle ultime 110 settimane, ossia il 63% delle volte.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, Munarriz invita a mantenere le distanze da Dollar General, Thor Industries e Big Lots, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Dollar General

Potrebbe sembrare strano indicare in questa lista Dollar General, dopo che il competitors Big Lots, altro discount, ha visto le sue azioni balzare del 54% la scorsa settimana.

Dollar General pubblicherà i risultati del terzo trimestre giovedì prossimo e probabilmente non saranno belli.

Le vendite nette sono aumentate solo del 4% rispetto alle cifre stabili del report precedente, al di sotto degli obiettivi di profitto di Wall Street.

Il risultato finale è stato un altro fallimento, con i margini in contrazione, poiché gli acquirenti hanno dato priorità al cibo e ai beni di prima necessità per la casa che comportano ricarichi inferiori rispetto al resto dei prodotti del rivenditore.

Anche l’aumento del costo del lavoro e delle altre spese operative non stanno aiutando.

Gli analisti stimano che Dollar General abbia registrato un fatturato di 9,65 miliardi di dollari nell'aggiornamento finanziario di questa settimana, un progresso di appena il 2% su base annua.

Si stanno anche preparando a un profitto di 1,19 dollari per azione, quasi la metà di quanto realizzato un anno prima.

Per Dollar General bisogna tornare indietro di più di un anno per scoprire l’ultima volta in cui ha battuto gli obiettivi di profitto degli analisti.

Thor Industries

Thor Industries ha visto le sue vendite nette crollare del 32% nell’anno fiscale 2023, con profitti per azione ridotti di quasi due terzi.

I professionisti di Wall Street vedono le vendite nette e gli utili per azione crollare rispettivamente del 19% e del 58% nel primo trimestre, i cui conti saranno diffusi domani.

A differenza di Dollar General, Thor Industries ha superato le previsioni di fondo nei rapporti consecutivi. Tuttavia, le azioni Thor sono già aumentate del 40%, diversamente da quelle di Dollar General che sono scese del 45% nel 2023.

Big Lots

Big Lots ha perso molto denaro nel suo ultimo trimestre, ma ha ribaltato il sentiment, suggerendo che il suo business stava iniziando a svoltare.

Il gruppo vede risultati negativi nell’attuale trimestre festivo, ma prevede un miglioramento anno su anno dei risultati operativi rettificati per la prima volta in tre anni.

Se i risultati di Dollar General deludessero, probabilmente trascinerebbero al ribasso altri rivenditori al dettaglio discount, incluso Big Lots.