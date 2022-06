I mercati azionari continuano a fare i conti con i timori crescenti di una recessione non solo negli Stati Uniti.

Gli investitori iniziano così a cercare dei titoli che possono superare meglio di altri una fase recessiva e l'attenzione è maggiormente rivolta alle azioni meno sensibili all'andamento del ciclo economico.

Sulle pagine di The Motley Fool, Brent Nyitray suggerisce in particolare tre nomi: Realty Income, Duke Energy e Procter & Gamble.

Realty Income

Realty Income è uno dei fondi di investimento immobiliare (REIT) più sicuri in circolazione.

L'azienda è specializzata in proprietà a singolo inquilino che vengono affittate a clienti di alta qualità, in base ad accordi secondo cui l'affittuario si fa carico della maggior parte dei costi di gestione della proprietà, comprese le tasse, la manutenzione e l'assicurazione.

Questi contratti di locazione durano generalmente da sette a 10 anni e anche per questo motivo il REIT sceglie aziende in grado di performare bene durante tutte le fasi del ciclo economico.

L'inquilino tipico di Realty Income è una società altamente difensiva, meno sensibili all'economia nel suo complesso.

Durante la pandemia, la maggior parte dei REIT è stata costretta a tagliare i dividendi.

Realty Income, invece, ha aumentato il suo pagamento tre volte nel 2020: ai livelli attuali, il titolo rende il 4,3%, con un calo di poco più del 3% da inizio anno, una evidente sovraperformance rispetto agli indici di riferimento.

Duke Energy

Duke Energy è una società di servizi pubblici, solitamente le azioni di queste aziende sono ultra sicure, e la maggior parte lo è ancora.

Finora quest'anno, le azioni Duke Energy sono rimaste invariate rispetto a un forte calo dell'S&P500.

Questo ha senso dato che la società può trasferire gli aumenti dei prezzi legati alle materie prime ai contribuenti.

Indipendentemente dallo stato dell'economia, le persone avranno ancora bisogno di elettricità, ricordando che le utility sono generalmente titoli che offrono un buon rendimento.

Non fa eccezione Duke Energy che con il suo dividendo, ai livelli attuali rende il 3,9%.

Procter & Gamble

Procter & Gamble è una delle principali società di prodotti di consumo negli Stati Uniti.

Il gruppo possiede un portafoglio di marchi fondamentali nella vita della maggior parte degli americani e non solo.

Procter & Gamble è conosciuto principalmente come nome difensivo, il che significa che resisterà meglio della maggior parte delle aziende in una recessione.



I consumatori continueranno ad acquistare beni come detersivo per bucato e dentifricio indipendentemente dallo stato dell'economia.

Procter & Gamble è uno di quei titoli che possono aggiungere stabilità in un mercato ribassista.

La società ha sovraperformato gli indici azionari quest'anno ed è scesa solo del 13% circa, senza dimenticare che paga un dividendo con un rendimento pari al 2,8% in relazione alle quotazioni correnti a Wall Street.