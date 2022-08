La strategia "buy & hold", ossia "Compra e tieni", è facile da capire, ma è davvero difficile da seguire costantemente per molti investitori.

Con le azioni giuste però, questo approccio può generare enormi rendimenti a lungo termine.

Dalle pagine di The Motley Fool, arriva l'indicazione di tre collaboratori, ciascuno dei quali ha suggerito un titolo da comprare e tenere per sempre.

Eli Lilly

Chi ha intenzione di detenere un'azione per sempre, allora deve essere a suo agio con il suo potenziale di crescita, ed è proprio per questo che Eli Lilly appartiene a questa lista.

L'azienda non ha solo molti dei migliori farmaci nel suo portafoglio oggi, ma ha anche un futuro promettente che potrebbe generare ricavi per l'azienda negli anni a venire.

La società ha recentemente pubblicato i risultati societari, evidenziando che durante i primi sei mesi dell'anno, le vendite totali dell'azienda sono aumentate del 6% anno su anno e gli utili operativi del 41%.

La stabilità di Eli Lilly è una delle ragioni principali per cui è stato un titolo sicuro da tenere quest'anno: il suo rialzo è vicino al 10%, mentre l' S&P 500 è crollato di oltre il 10%.

I solidi dati finanziari di Eli Lilly possono aiutare ad accelerare ulteriormente le sue prospettive di business.

L'azienda è altamente redditizia, con margini di profitto di circa il 20% dei ricavi e questo è importante perché consente a Eli Lilly di essere in grado di utilizzare quei profitti e reinvestire nella propria attività nel tempo o perseguire acquisizioni.

Questi solidi fondamentali dovrebbero dare agli investitori la certezza che si tratta di un titolo sicuro in cui investire a lungo termine.

Novo Nordisk

I produttori di farmaci come Novo Nordisk hanno un netto vantaggio nel rimanere rilevanti in tempi economici difficili e nel lungo periodo.

Mentre molte società possono perdere il favore col passare del tempo, i medicinali salvavita rimarranno molto richiesti.

Per rimanere redditizia, però, Novo Nordisk dovrà continuare a innovare e ci sono ampie prove che possa farlo.

Il gruppo è da tempo leader nel mercato dei farmaci per il diabete, con una market share del 31% a maggio scorso, in rialzo dell'1,4% rispetto a un anno fa.

Novo Nordisk ha anche ottenuto rendimenti di mercato superiori negli ultimi decenni, in parte grazie alla sua forte posizione nella cura del diabete.

Ci sono ottime ragioni per pensare che possa continuare su quella strada in quanto vanta diversi candidati promettenti nella sua principale area terapeutica.

Nel frattempo, l'azienda ha cercato di aumentare la sua presenza anche altrove: attualmente sta conducendo otto studi in fase avanzata contro l'Alzheimer, l'emofilia e altre indicazioni non correlate al diabete o all'obesità.

Tutto ciò indica un futuro entusiasmante per questo importante produttore di farmaci.

Vertex Pharmaceuticals

Non è esagerato affermare che Vertex Pharmaceuticals ha cambiato le regole del gioco per migliaia di pazienti affetti da fibrosi cistica in tutto il mondo.

I farmaci dell'azienda sono gli unici approvati per il trattamento della genetica sottostante.

Vertex sta già conquistando il mercato più ampio nel 2022 grazie in gran parte alla sua forte crescita dei ricavi e degli utili e le sue prospettive di crescita sono robuste.

Il gruppo ha diversi programmi promettenti che sono già in fase di sviluppo o che lo saranno presto.

Da non trascurare il programma per il diabete di tipo 1 in fase iniziale, visto che Vertex ritiene che alla fine sarà in grado di curare la malattia che colpisce quasi 2 milioni di americani.