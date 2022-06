La scorsa settimana, sulle pagine di The Motley Fool, Rick Munarriz aveva suggerito di stare alla larga da tre titoli azionari, da lui considerati investimenti vulnerabili.

Nel dettaglio, GameStop è sceso del 3%, mentre contrariamente alle aspettative ChargePoint è balzato in avanti dell'8%, diversamente da Conn's che è crollato del 17%.

In media i tre titoli hanno riportato un calo del 4%, performando peggio dell'S&P500 ha chiuso l'ottava con una contrazione dell'1,2%.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, Munarriz suggerisce di mantenere le distanze da Hooker Furnishings, Stitch Fix e nuovamente da ChargePoint, convinto che questi tre titoli possano riservare brutte sorprese nelle prossime sedute.

Hooker Furnishings

Ci sono alcuni venti meno favorevoli per Hooker Furnishings in questo periodo, perchè con la gente che trascorre meno tempo a casa e con il mercato immobiliare che mostra segni di raffreddamento, c'è meno domanda di mobili.

L'attività di tappezzeria domestica di Hooker Furnishing sta reggendo, ma sta subendo i problemi della catena di approvvigionamento.

Gli ordini in arrivo sono sani e il portafoglio ordini del gruppo è ai massimi storici, ma è bene ricordare che Hooker Furnishings non ha centrato gli obiettivi di profitto di Wall Street in ciascuno degli ultimi tre trimestri.

Ancora peggio il gruppo ha registrato deficit in trimestri consecutivi quando il mercato resisteva con un piccolo profitto.

Hooker Furnishings riporta i risultati degli ultimi tre mesi giovedì e gli analisti hanno ridotto le aspettative sugli utili nelle ultime settimane.

Ora è prevista una crescita piatta delle vendite negli anni fiscali 2023 e 2024: un'inversione di tendenza potrebbe verificarsi ad un certo punto, ma non accadrà probabilmente questa settimana.

Stitch Fix

Il modello Stitch Fix ha sempre avuto un senso sulla carta. La maggior parte di noi può avvalersi di un aiuto per vestirsi meglio, rimanendo al passo con le mutevoli tendenze della moda.

Stitch Fix fornisce aggiornamenti sul guardaroba, "correzioni" per mantenere i clienti al passo con i look più alla moda.

La crescita dei ricavi del gruppo però è fortemente rallentata per tre trimestri consecutivi.

Stitch Fix diffonderà questa settimana la trimestrale, da cui gli analisti si aspettano numeri in calo.

Il consenso non si aspetta un profitto annuale da Stitch Fix fino al 2026 e con le sue azioni in calo a una cifra, non è certo appetibile per gli investitori in questo momento.

ChargePoint

ChargePoint è il titolo per il quale la previsione di Munarriz si è rivelata sbagliata la scorsa settimana.

Un rialzo che non si può certo ricondurre alla trimestrale, visto che i ricavi hanno superato le aspettative, ma la guidance per il trimestre in corso e il punto medio delle prospettive per l'intero anno fiscale sono state inferiori alle stime del mercato.

ChargePoint ha anche registrato una perdita maggiore del previsto per il terzo trimestre consecutivo.

Abbiamo anche visto il gruppo annunciare che avrebbe ridotto l'organico del suo personale stipendiato alla fine della scorsa settimana.

Il potenziale a lungo termine di ChargePoint è intrigante, ma potrebbe facilmente restituire al mercato nelle prossime giornate i guadagni della scorsa settimana.