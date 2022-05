Nella consueta rubrica curata su The Motley Fool, la scorsa settimana Rick Munarriz ha suggerito di stare alla larga da tre titoli, ma la sua indicazione questa volta si è rivelata sbagliata.

Alibaba infatti è salito dell'8%, preceduto da Tesla che ha messo a segno un rally del 14%, ma è andata ancora meglio a Nordstrom che ha chiuso con un bilancio positivo di ben il 25%.

In media i tre titoli sono balzati in avanti del 15,7%, evidenziando una netta sovraperformance rispetto all'S&P500 nelle ultime cinque sedute ha guadagnato il 6,6%.

Ricordando che Munarriz ha centrato nel segno in 22 delle ultime 32 settimane, per l'ottava in corso invita a mantenere le distanze da GameStop, ChargePoint e Conn's, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

GameStop

Le azioni di GameStop sono aumentate del 54% negli ultimi tre giorni di negoziazione.

Cosa può ostacolare un'azione meme che falcia i suoi venditori allo scoperto? Secondo Munarriz può essere la stagione delle trimestrali, ricordando che il titolo è sceso il giorno successivo alla presentazione dei conti in 11 degli ultimi 14 trimestri.

L'appuntamento è per mercoledì, quando GameStop presenterà i conti del primo trimestre dell'esercizio fiscale in corso.

Il gruppo ha riportato una perdita maggiore del previsto per tre trimestri consecutivi e per i conti in arrivo gli analisti si aspettano ricavi pari a 1,32 miliardi di dollari, in lieve aumento anno su anno, ma il 15% al di sotto dei risultati di tre anni fa, nell'ultimo primo trimestre fiscale pre-pandemia.

GameStop avrà bisogno di una trimestrale forte per giustificare i guadagni della scorsa settimana, ma la storia insegna che probabilmente è meglio non scommettere su questo titolo ora.

ChargePoint

Non c'è dubbio che il mercato dei veicoli elettrici avrà anni di crescita esplosiva, ma probabilmente è troppo presto per scommettere sul numero crescente di aziende che forniscono stazioni di ricarica.

Potrebbe essere una corsa al ribasso e i giocatori che stanno costruendo le loro reti ora potrebbero non realizzare mai un profitto.

Gli analisti non vedono ChargePoint in utile fino al 2026, e per allora il mercato sarà probabilmente molto più spietato di quanto non sia ora.

ChargePoint riporta la trimestrale domani dopo la chiusura del mercato: il gruppo ha registrato perdite maggiori di quelle che gli analisti stimavano nei trimestri consecutivi.

Conn's

A diffondere i conti questa settimana sarà anche Conn's che alzerà il velo sui dati mercoledì prossimo.

Il grande rivenditore che vende mobili, elettrodomestici ed elettronica di consumo non è riuscito a centrare le stime di utili e fatturato l'ultima volta.

Il titolo è crollato del 26% nei quattro giorni di negoziazione successivi alla diffusione dei conti.

C'è qualche ragione per aspettarsi che Conn's se la passerà meglio in un contesto che è diventato ancora più difficile?