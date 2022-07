I mercati azionari, malgrado qualche tentativo di recupero, nl complesso stanno ancora perdendo terreno, tanto che alcuni indici viaggiano a poca distanza dai minimi di marzo scorso, quando in molti casi è stato segnato il bottom dell'anno.

Molti titoli azionari si trovano in una situazione simile a quella dell'indice di riferimento, ma ce ne sono anche altri che vantano grandi guadagni.

Secondo James Brumley, uno dei collaboratori di The Motley, questo rialzo persistente di fatto non rende questi titoli ottime occasioni nel lungo termine.

L'esperto però ne segnala tre in particolare da comprare e tenere anche fino ai prossimi 20 anni: General Mills, United Therapeutics e AutoZone.

General Mills

L'inflazione dilagante può essere un problema per i consumatori, ma non per le aziende alimentari come General Mills.

Il prezzo delle sue azioni è appena al di sotto dei massimi storici raggiunti all'inizio della scorsa settimana, perché il gruppo è stato in grado di trasferire i suoi costi più elevati agli acquirenti, che ovviamente devono mangiare.

Per il suo anno fiscale terminato a maggio, General Mills ha visto vendite comparabili crescere del 6%, anche se ha aumentato del 7% i prezzi praticati ai suoi clienti, i negozi di alimentari che a loro volta vendono ai consumatori.

In altre parole, i prezzi più alti non sono stati un problema: sono stati il motivo principale per cui l'azienda è stata in grado di aumentare la sua top line lo scorso anno.

La storia pluridecennale di crescita di General Mills è ben sostenuta e lo stesso dicasi per il prezzo del titolo.

Il gruppo durante l'esercizio fiscale a poco iniziato dovrebbe riportare una crescita organica delle vendite compresa tra il 4% e il 5%, mentre l'utile per azione di quest'anno non dovrebbe scendere al di sotto dei 3,94 dollari dell'anno scorso, livello più che sufficiente per coprire l'attuale dividendo annualizzato di 2,16 dollari per azione.

United Therapeutics

È già abbastanza difficile posizionarsi su un titolo biofarmaceutico per 20 mesi, o anche 20 settimane.

Possedere un'azione di questo tipo per 20 anni sembra un'eternità in un settore che si muove rapidamente.

Se ti vuoi impegnare a lungo termine con un protagonista di questo comparto, devi essere sicuro che l'azienda non solo sia ben posizionata con un portafoglio di farmaci diversificato, ma abbia anche gli strumenti giusti per sviluppare o acquistare nuove concessioni di farmaci.

United Therapeutics è una di quelle rare aziende: invece di lanciarsi in mercati altamente competitivi in cui opera già una miriade di altre società biofarmaceutiche, United Therapeutics resta su mercati più piccoli in cui può avere un successo relativamente grande.

La cosa più convincente che induce a tenere il titolo in portafoglio per i prossimi 20 anni, è capire che le biotecnologie di United Therapeutics sono una piattaforma da cui è possibile costruire una varietà di terapie, ora e in un futuro che include l'integrazione di offerte come la terapia genica e la coltivazione di organi funzionanti per l'uso negli esseri umani.

AutoZone

Tra i titoli a comprare e tenere per i prossimi 10 o anni troviamo anche AutoZone.

I timori di debolezza economica stanno scuotendo la spesa dei consumatori e, inoltre, i problemi della catena di approvvigionamento globale sono stati particolarmente pronunciati nel settore dei ricambi auto.

Cè da dire però che quando le forniture dei beni necessari sono limitate, qualsiasi rivenditore in grado di fornire i pochi beni disponibili finisce per essere molto ben posizionato.

E' probabile che la dinamica di crescita dei costi e della manutenzione di un auto non cambi mai, motivo per cui ci sono poche ragioni per pensare che i rivenditori di ricambi auto dovranno mai affrontare a lungo forti venti contrari.