Ecco tre titoli azionari da cui è meglio stare alla larga nei prossimi giorni per evitare spiacevoli sorprese.

La scorsa settimana Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley Fool, aveva esso in allerta in merito a tre titoli, consigliando di mantenere le distanze dagli stessi.

L'esperto aveva indicato in particolare RH, National Beverage e Coinbase, ma le cose non sono andate come pronosticato, visto che il primo titolo è salito dell'8%, il secondo del 12% e il terzo è balzato del 24%.

In media i tre titoli hanno riportato un incremento del 6,7%, superiore a quello registrato dall'S&P500 che nello stesso arco temporale ha guadagnato il 6,7%.

Munarriz ha ammesso di aver sbagliato nella sua previsione, ricordando al contempo di aver avuto ragione in 30 delle ultime 47 settimane.

Per l'ottava in corso, il suggerimento è di stare alla larga da Latch, InnovAge Holding e nuovamente da Coinbase.

Latch

Uno dei titoli più brillanti della scorsa settimana è stato Latch che ha messo a segno un rialzo del 48%.

Il titolo però è tornato indieto dopo aver ricevuto una notifica di non conformità dal suo scambio il mese scorso, per non aver presentato in tempo il suo rapporto trimestrale.

Un audit mostra che Latch potrebbe avere problemi con le pratiche di riconoscimento dei ricavi e gli indicatori chiave delle performance storiche.

Il rally della scorsa settimana è notevole e ora il titolo è scambiato più in alto di quanto non fosse prima che la Borsa emettesse l'avviso di non conformità.

Il problema di Latch è che sta bruciando soldi a un ritmo allarmante. In questo momento ha abbastanza contanti sui suoi libri contabili, ma alla fine, Latch dovrà diluire i suoi azionisti o emettere debiti con oneri finanziari elevati.

Il grande successo del titolo della scorsa settimana sembra non essere giustificato e non sarebbe una sorpresa vederlo restituire alcuni di questi guadagni, dopo essere salito nettamente per cinque giorni di negoziazione consecutivi.

InnovAge

Una delle poche società che riportano dati finanziari freschi questa settimana è Innovage che ieri ha diffuso i conti del quarto trimestre dell'ultimo esercizio fiscale.

Come previsto da Munarriz, le cose non sono andate bene, tanto che oggi il titolo in pre-apertura mostra un crollo di circa il 6,5%.

Coinbase

Coinbase è è salito alle stelle la scorsa settimana, ma secondo Munarriz, nonostante la ripresa delle principali valute digitali, c'è ancora una crisi di fiducia per gli investitori.

Un aggiornamento di un analista e la decisione di combattere contro il Tesoro degli Stati Uniti su una recente decisione anti-cripto, hanno contribuito ad alimentare il rally del titolo alla fine della scorsa settimana.

Il rally del 24% della scorsa settimana messo a segno da Coinbase, probabilmente sconta grandi guadagni sulle notizie scontate.