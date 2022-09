Anche questa volta non è andata come pronosticato da Rick Munarriz, autore della rubrica curata su The Motley Fool, in cui ogni settimana sono indicati te titoli azionari da cui stare lontani per evitare cattive sorprese.

La scorsa ottava Munarriz aveva segnalato Latch, InnovAge e Coinbase: il primo titolo è sceso del 7%, il secondo ha messo a segno un rialzo del 46% e il terzo è affondato dell'8%.

In media i tre titoli hanno registrato un rialzo del 10,3%, performando decisamente meglio dell'S&P500 che ha riportato una flessione del 4,8%.

Munarriz fa mea culpa, ma al contempo ricorda di averci azzeccato con le sue previsioni in 30 delle ultime 48 settimane.

Per l'ottava di Borsa iniziata ieri, il suggerimento è di stare alla larga da Stitch Fix, Lennar e Coinbase.

Stitch Fix

Stitch Fix ha registrato quattro trimestri consecutivi di forte decelerazione della crescita dei ricavi, riportando un calo del fatturato nel suo ultimo report trimestrale.

Davvero una brutta premessa per il gruppo che si appresta a diffondere oggi i numeri del quarto trimestre dell'esercizio fiscale in corso.

Se l'attività stava rallentando mentre cercavamo di uscire dalla pandemia, come si può pensare che Stitch Fix resisterà ora che la gente sta spendendo meno soldi al di fuori del cibo essenziale?

Il bilancio è ancora in buone condizioni, ma gli analisti non vedono Stitch Fix realizzare un profitto almeno fino all'esercizio fiscale 2027.

E' difficile immaginare qualcosa di positivo che emerga dall'aggiornamento finanziario di questa settimana.

Lennar

Stitch Fix non è l'unica azienda a riportare questa settimana quelli che potrebbero essere risultati trimestrali problematici.

Un paio di costruttori di case riporteranno i conti mercoledì e Lennar è uno che potrebbe deludere il mercato.

Le prospettive a breve termine non saranno così grandiose per il costruttore di case della Florida.

Gli oneri finanziari sono in aumento, così come l'inventario delle case disponibili in tutto il paese e i venditori stanno tagliando i prezzi richiesti. Tutte e tre queste nuove realtà intaccheranno il business di Lennar.

Gli analisti vedono già i ricavi e gli utili per azione di Lennar in calo rispettivamente del 7% e dell'11% il prossimo anno.

Potrebbe essere molto peggio se il mercato immobiliare continua ad andare nella direzione sbagliata.

La trimestrale di questa settimana potrebbe non essere orribile, ma la sua guidance dovrebbe essere prudente e potrebbe essere sufficiente per spaventare gli investitori.

Coinbase

Indicare Coinbase come azione da evitare la scorsa settimana ha dato i suoi frutti e l'idea è che nel breve il titolo possa soffrire ancora.

La migrazione riuscita di Ethereum al protocollo proof-of-stake più efficiente - non ha alleggerito il mercato ribassista delle criptovalute la scorsa settimana. Qual è la prossima leva per far ripartire le valute digitali?

I trader sono più freddi ora su Coinbase: gli 803 milioni di dollari che la società ha generato in ricavi nell'ultimo trimestre, sono meno di un terzo di quanto registrato solo due trimestrali prima.