Il rialzo dei mercati azionari si è fermato sul più bello e proprio quando sembrava che gli indici erano pronti al salto di qualità, si è avuto un ritorno delle vendite.

Mercati azionari incerti in attesa di Jackson Hole

L'incertezza è tornata a fare da padrona, con gli occhi puntati ora sul Simposio di Jacksone Hole che avrà inizio domani, in occasione del quale parlerà il presidente della Fed, Jerome Powell.

Non è facile anticipare il contenuto delle sue dichiarazioni e ancor più sapere quale sarà la reazione delle Borse.

Puntare sui titoli di società solide e con ottime prospettive

Per questi motivi può essere interessante individuare dei titoli di società che siano in grado di vedere prosperare la loro attività sia nelle fasi positive che in quelle negative dell'economia.

In quest'ottica segnaliamo in particolare un'azione del settore healthcare che secondo gli analisti hanno margini di rialzo a dir poco esplosivi.

MindMed: agosto sulle montagne russe

MindMed è una società biotecnologica di medicina psichedelica con sede a New York e le sue azioni ad agosto sono salite letteralmente sulle montagne russe.

Dopo aver segnato un minimo in area 0,53 dollari lo scorso 8 agosto, sono balzate di oltre il 150%, fino a un top a 1,33 dollari il 18 agosto.

Da questo massimo è partito un pesante ritracciamento che vede ora MindMed viaggiare intorno ad area 0,8 dollari.

MindMed: HC Wainwright & Co vede upside del 525%

Diversi analisti però scommettono con decisione su questo titolo che offre prospettive di crescita sbalorditive.

Nei giorni scorsi Patrick Trucchio, analista di HC Wainwright & Co. ha confermato la sua strategia bullish su MindMed.

La raccomandazione "buy" è stata reiterata, mentre il prezzo obiettivo è stato ridotto da 10 a 5 dollari, valore che implica uno straordinario potenziale di upside nell'ordine del 525% rispetto alle quotazioni correnti a Wall Street.

Mindmed: Cantor Fitzgerald avvia copertura con rating "buy"

Sempre nei giorni scorsi, Cantor Fitzgerald ha avviato la copertura su MindMed, con una raccomandazione "overweight" e un target price a 3 dollari.

Charles Duncan, analista di Cantor Fitzgerald, confida nell'MM-120, ora in sperimentazione di Fase 2, ritenendo che l'utilizzo dell'LSD possa rivelarsi efficace contro l'ADHD e l'ansia, ma anche contro la depressione e il mal di testa a grappolo.

L'esperto ha affermato che l'LSD potrebbe potenzialmente inaugurare un nuovo paradigma di trattamento in diversi contesti psichiatrici.

Bisognerà attendere ora l'esito dello studio di fase 2 che dimostrerà il funzionamento o meno dl trattamento.

In seguito si passerà ad uno studio di fase 3 per poter dire che il trattamento non solo è sicuro, ma anche più efficace di altri standard.