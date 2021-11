OGGI ALLE 18.15 , solo sul nostro canale Telegram, potrai seguire e parlare in diretta con il Trader Forex David Pascucci . Non perderti questa occasione! ULTIMI POSTI GRATUITI QUI

Il bull market in atto da oltre un decennio ha regalato davvero straordinarie soddisfazioni agli investitori.

Secondo Sean Williams, uno dei contributori di The Motley Fool, ci sono dei titoli che possono salire ancora tanto.

Ecco tre azioni che sono già salite tanto negli ultimi due anni, ma che possono farlo ancora, tanto da arrivare a raddoppiare di valore e anche oltre nei prossimi 12 mesi.

Moderna

Il primo nome che almeno una società di Wall Street ritiene possa più che raddoppiare il suo valore è Moderna ( NASDAQ:MRNA ).

Nonostante abbia guadagnato quasi il 1.100% dall'inizio del 2020, l'obiettivo di prezzo massimo del consensus di Wall Street è di 490 dollari il prossimo anno, valore che implica un potenziale di upside del 112% dai livelli correnti.

Moderna è stato uno degli attori chiave sul fronte del vaccino contro il coronavirus.

Il vaccino dell'azienda, mRNA-1273, ha dimostrato un'efficacia del 94% negli studi clinici statunitensi nel novembre dello scorso anno, diventando molto popolare.

Sebbene non sia chiaro come noi, come società, ci adatteremo al COVID-19 andando avanti, la mutabilità del virus SARS-CoV-2 che causa il COVID-19, così come la necessità di vaccinare miliardi di persone in più in tutto il mondo, se i vaccini COVID-19 diventassero necessari ogni anno, Moderna avrebbe un flusso di entrate ricorrente.

Inoltre, Moderna è una delle poche aziende farmaceutiche che cercano di sviluppare un vaccino combinato per l'influenza e il COVID-19.

Essere in grado di preparare le persone a due malattie potenzialmente mortali ogni anno potrebbe dare a Moderna un vantaggio sulla sua crescente concorrenza.

Penn National Gaming

Penn National Gaming ( NASDAQ:PENN ) è un altro titolo ad alta crescita, con un rialzo del 128% dall'inizio del 2020.

Una società di Wall Street prevede che i titolo raggiungerà i 130 dollari nei prossimi 12 mesi e questo equivale a un rialzo implicito del 123%.

Penn National Gaming lo scorso anno ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione del 36% in Barstool Sports.

Questo accordo è stato visto come un modo per Penn National di liberarsi dalla sua dipendenza dalle sue tradizionali operazioni di casinò e di entrare con fermezza nell'arena delle scommesse e dei giochi online.

Anche se le scommesse sportive e iGaming sono visti come il biglietto di Penn National per una crescita più rapida e una maggiore redditività, non si può trascurare che la presenza fisica della società l'ha aiutata a superare la maggior parte degli operatori di casinò tradizionali durante la pandemia.

Nonostante l'uragano Ida e gli impatti negativi della variante delta, Penn National ha ottenuto buoni risultati grazie alle sue proprietà di gioco situate lontano dai principali centri turistici.

Nio

Il terzo titolo ad alta quota che offre ancora un abbondante rialzo implicito è il produttore di veicoli elettrici (EV) Nio ( NYSE:NIO ).

Con un obiettivo di prezzo massimo di quasi 87 dollari, l'aspettativa per la società di investimento più rialzista di Wall Street è di un incremento di valore del 104% rispetto alle quotazioni correnti.

Il chiaro motore di crescita per Nio è la necessità di combattere il cambiamento climatico.

Uno dei modi più semplici per ridurre le emissioni di carbonio a lungo termine è sostituire i veicoli che bruciano combustibili fossili con automobili più pulite, come i veicoli elettrici.

Nio ottiene un ulteriore impulso essendo situata in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Entro il 2035, circa la metà delle vendite annuali di veicoli cinesi dovrebbe essere alimentata da energia alternativa (EV e, in misura molto minore, ibridi).