Mancano ormai meno di due mesi alla fine dell'anno e, malgrado i tentativi di recupero compiuti a più riprese, il bilancio degli indici azionari è alquanto deprimente.

Mercati azionari ancora in rosso da inizio 2022

I principali listini, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, sono tutti in rosso da inizio 2022 e almeno per il momento non si vedono grandi segnali di ripresa.

Non mancano però le occasioni da cogliere, visto che ci sono diversi titoli che offrono ottime opportunità di crescita, stando alle indicazioni di alcune banche d'affari.

Ocugen in picchiata sul Nasdaq quest'anno. Nuovi minimi storici

Un titolo da mettere in portafoglio è Ocugen, società biofarmaceutica quotata al Nasdaq, che sta vivendo davvero un brutto 2022.

Da inizio anno il titolo mostra un bilancio negativo di circa il 65%, ben superiore a quello dell'indice di riferimento.

Lo scorso 14 ottobre Ocugen ha aggiornato il minimo storico con un bottom a 1,54 dollari, da cui ha recuperato appena circa quattro punti percentuali, passando di mano ogni in area 1,6 dollari.

Noble Financial punta su Ocugen: ecco i motivi

C'è però chi continua a credere nel titolo e peraltro con grande convinzione e si tratta di Robert LeBoyer, analista di Noble Financial, il quale nelle scorse settimana ha ribadito la sua view bullish.

L'ottimismo dell'esperto è legato soprattutto al Covaxin, un vaccino per il Covid-19 sviluppato da una società biotech indiana, ma del quale Ocugen ha diritti di commercializzazione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Lo scorso anno il Covaxin ha mostrato nei test iniziali un'efficacia di quasi il 78% e ora Ocugen sta portando avanti uno studio di fase 2/3 su larga scala.

L'auspicio è di commercializzare il vaccino nel Nord America, ma la strada al momento appare in salita, visto che negli Stati Uniti c'è stata una frenata dopo la sospensione clinica e questo rischia quindi di far slittare e non poco i tempi per l'approvazione da parte della FDA.

Sempre che si approdi ovviamente a questa meta, visto che per ora non vi è alcuna certezza in merito e il rischio che il Covaxin possa avere successo sui mercati internazionali, ma non in Nord America, da cui invece deriverebbero gli introiti per Ocugen.

Ocugen: per Noble Financial può salire a 8 dollari. Upside esplosivo

L'esperto di Noble Financial però, almeno per il momento, non ha cambiato idea sul titolo e mantiene invariata la sua strategia.

La raccomandazione su Ocugen è "buy", con un prezzo obiettivo a 8 dollari, valore che implica uno straordinario potenziale di upside di oltre il 398% rispetto alle quotazioni correnti a Wall Street.