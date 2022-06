Nella rubrica curata su The Motley Fool, Rick Munarriz la scorsa settimana aveva suggerito di mantenere le distanze da tre titoli azionari che avrebbero potuto riservare cattive sorprese.

Nel dettaglio si tratta di Hooker Furnishings che nell'ultima ottava ha perso l'1%, Stitch Fix che è crollato del 28% e ChargePoint che è sceso dell'1%.

In media i tre titoli hanno riportato una flessione del 9,3%, ben più ampia di quella accusata dall'S&P500 che è sceso del 5,1%.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, il consiglio è di stare alla larga da Oracle, Beyond Air e Blink Charging.

Oracle

Oracle finisce sotto i riflettori dopo che il gruppo ha alzato il velo ieri a mercati chiusi sui conti del quarto trimestre dell'ultimo esercizio fiscale.

La crescita è rallentata in Oracle che però negli ultimi tre mesi è riuscito a sorprendere, registrando ricavi pari a 11,8 miliardi di dollari, in rialzo del 5% anno su anno, mentre l'utile per azione è stato di 1,54 dollari, contro gli 1,37 dollari messi in conto dalla comunità finanziaria.

Il fatturato è salito del 5% per la prima volta dopo 10 anni consecutivi in cui ciò non accadeva più.

Sarà importante vedere ora la reazione del mercato per valutare se l'entusiasmo registrato nell'after-hours di ieri sarà duraturo o meno.

Beyond Air

Beyond Air è l'azienda di dispositivi medici in fase clinica che ripone le sue speranze in un lancio di successo di LungFit, un dispositivo per il trattamento dell'ipertensione polmonare persistente del neonato.

L'anno scorso ha subito alcuni ritardi normativi, deludendo quindi l'attesa di un lancio commerciale nel 2021.

Gli studi clinici sono stati ampiamente positivi, ma Beyond Air sta incontrando alcuni ostacoli.

Il gruppo ha registrato perdite maggiori del previsto negli ultimi tre trimestri e questo non fa ben sperare per la trimestrale in arrivo giovedì prossimo.

Beyond Air ha ancora un bilancio ricco di liquidità, ma come la maggior parte delle aziende biofarmaceutiche in fase iniziale, sta bruciando un sacco di soldi.

Blink Charging

Non si può negare che i veicoli elettrici siano il futuro, ma gli investitori potrebbero anche incappar in brutte sorprese andando a scommettere sulle società di terze parti specializzate in stazioni di ricarica.

Questa, infatti, rimane una nicchia spietata ed è troppo presto per prevedere chi saranno i vincitori.

Le azioni di Blink Charging sono scese del 75% da quando hanno raggiunto il picco all'inizio dello scorso anno, ma il titolo è ancora scambiato su multipli elevati.

Secondo gli analisti, la società non sarà in utile fino al 2026, e per allora probabilmente vedremo un panorama molto diverso per i leader delle stazioni di ricarica rapida.

Molto può ancora accadere nei prossimi anni e almeno per ora il cielo sembra un po' grigio, per quanto questo non significhi certo che le società specializzate in stazioni di ricarica non saranno mai redditizie.